Орпо заявил, что украинские дроны «случайно залетели» в Финляндию

«Я повторяю, что никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии», — сказал он.
Отдельно в его заявлении прозвучало, что у Финляндии пока отсутствует система, способная полностью нейтрализовать все летящие дроны. Такое положение дел премьер охарактеризовал как «печальный факт».
Ранее Финляндия и Эстония обратились к Киеву с требованием не допускать попадания беспилотников и их обломков на территорию их стран. Использование воздушного пространства Финляндии для любых подобных действий полностью исключено.
