За два часа над регионами России сбили 43 беспилотника

В течение двух часов утром 5 мая подразделения ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны.
«В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областей, Республики Адыгея и Московского региона», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, минувшей ночью над Россией было перехвачено 289 дронов. Над Ленинградской областью было уничтожено 29 украинских БПЛА, также беспилотники перехватили над Белгородской, Ростовской, Курской, Рязанской, Московской областями и еще 12 регионами.
Ограничения на полеты вводились в аэропортах Челябинска, Чебоксар, Бугульмы, Уфы, Оренбурга, Нижнего Новгорода и Ярославля.
