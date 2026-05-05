Разведка США признала неудачу попытки сократить ядерный потенциал Ирана

3 мая США отказались от предложения Ирана по завершению конфликта. По словам президента Дональда Трампа, предложение оказалось для него «неприемлемым». По данным Al Jazeera, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Тегеран предложил в первую очередь заключить долгосрочный мир и открыть Ормузский пролив, а также согласился на заморозку обогащения урана сроком до 15 лет, но отказался уничтожать свои ядерные объекты.