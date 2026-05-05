Разведка США признала неудачу попытки сократить ядерный потенциал Ирана

В Вашингтоне по-прежнему оценивают, что Ирану потребуется 9−12 месяцев для создания ядерного оружия, если он решит это сделать, — примерно столько же, сколько и в прошлом году.
Запасы высокообогащенного урана в Иране остаются в значительной степени нетронутыми и неучтенными, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором для определения сроков создания любого ядерного оружия.
При этом президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что целью военных действий против Тегерана является попытка помешать Ирану разработать ядерную бомбу.
По оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), общего запаса высокообогащенного урана хватило бы Ирану на десять бомб, если бы его дополнительно обогатили.
«Насколько нам известно, Иран по-прежнему обладает всеми своими ядерными материалами. Эти материалы, вероятно, находятся в глубоко залегающих подземных хранилищах, куда американские боеприпасы не могут проникнуть», — заявил бывший высокопоставленный аналитик американской разведки Эрик Брюэр.
3 мая США отказались от предложения Ирана по завершению конфликта. По словам президента Дональда Трампа, предложение оказалось для него «неприемлемым». По данным Al Jazeera, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Тегеран предложил в первую очередь заключить долгосрочный мир и открыть Ормузский пролив, а также согласился на заморозку обогащения урана сроком до 15 лет, но отказался уничтожать свои ядерные объекты.
В начале апреля The Washington Post писал, что американские военные представили Трампу план по изъятию около 450 кг высокообогащенного урана, который находится под обломками объектов ядерной программы Ирана.
Тогда же The Telegraph узнал, что Иран строит блокпосты на ключевом ядерном комплексе на фоне угроз наземной операции США и Израиля по захвату его запасов высокообогащенного урана. Издание со ссылкой на спутниковые снимки отмечает, что иранские власти заблокировали три входа в туннели Исфахана земляными насыпями, заборами и грудами обломков.