В Крыму объяснили паузу в переговорах с Украиной

Кремль ранее неоднократно комментировал паузу в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главной причиной смещение фокуса внимания США на конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, он подчеркнул готовность России добиваться поставленных целей по Украине дипломатическим путем. Также и министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по Украине.