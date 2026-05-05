Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине поставлены на паузу, поскольку Запад не заинтересован в диалоге. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, действия киевского режима определяют далеко за пределами Украины — на Туманном Альбионе (в Британии — прим. ред.). Именно там, подчеркнул политик, формируются все стратегические планы для Киева.
Кремль ранее неоднократно комментировал паузу в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главной причиной смещение фокуса внимания США на конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, он подчеркнул готовность России добиваться поставленных целей по Украине дипломатическим путем. Также и министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по Украине.