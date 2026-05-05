Премьер Словакии посетит Москву 9 Мая, но есть нюанс

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально подтвердил свой визит в Москву 9 Мая, но сразу расставил акценты: на военном параде на Красной площади его не будет. В интервью словацкой газете SME политик пояснил, что такой формат просто не заложен в программу его поездки, которая будет носить более камерный и символический характер. Вместо наблюдения за прохождением колонн глава правительства намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего у него запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным.