Премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально подтвердил свой визит в Москву 9 Мая, но сразу расставил акценты: на военном параде на Красной площади его не будет. В интервью словацкой газете SME политик пояснил, что такой формат просто не заложен в программу его поездки, которая будет носить более камерный и символический характер. Вместо наблюдения за прохождением колонн глава правительства намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего у него запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным.
О своём желании посетить Москву именно 9 мая Фицо заявил ещё в начале апреля, и это решение моментально вызвало волну критики со стороны ряда западных лидеров. Однако, как отметил сам премьер, на недавнем саммите в Ереване ни один из его коллег не задал ему ни единого вопроса касательно грядущей поездки. Этот факт политик, вероятно, рассматривает как молчаливое признание его права на самостоятельные шаги, несмотря на общую линию Брюсселя.
Нынешний визит станет уже вторым за относительно короткий промежуток времени. Предыдущая поездка Фицо в Москву состоялась в декабре 2024 года, где он также встречался с Путиным, и тогда ключевой темой переговоров были вопросы поставок газа. Новый приезд демонстрирует, что Братислава не просто эпизодически, а системно выстраивает собственный внешнеполитический курс, игнорируя давление со стороны Евросоюза.
В Братиславе, как отмечает словацкое издание, такой подход премьера называют прагматизмом, в то время как критики в Европе расценивают его как шаг вразрез с общеевропейской солидарной позицией по изоляции России и безоговорочной поддержки Украины.
