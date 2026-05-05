Срыв размещения Tomahawk в ФРГ — Германия теряет ракетный щит

В Германии заявили о риске ослабления оборонных возможностей на фоне пересмотра планов США по размещению дальнобойных ракет. В Берлине признали, что отказ от развертывания систем создает военный пробел, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Ранее обсуждалось размещение американских комплексов с 2026 года, включая ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Однако теперь эти планы могут быть скорректированы.
Министр обороны Германии указал, что подобный сценарий не стал неожиданностью. По его словам, еще ранее обсуждалась вероятность сокращения американского присутствия в Европе из-за смещения приоритетов США в сторону Индо-Тихоокеанского региона.
Размещение американских ракет рассматривалось как временная мера, призванная компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем. Теперь в Берлине ищут способы восполнить этот дефицит.
Германия уже ведет разработку таких систем совместно с Великобританией. К проекту планируют присоединиться и другие европейские страны.
Канцлер ФРГ заявил, что не рассчитывает на размещение ракет, но допускает изменение ситуации в будущем.
Ранее в России указывали, что развертывание подобных вооружений в Германии может привести к пересмотру действующих ограничений в сфере ракет средней и меньшей дальности.
