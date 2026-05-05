Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срыв размещения Tomahawk в ФРГ — Германия теряет ракетный щит

В Германии заявили о риске ослабления оборонных возможностей на фоне пересмотра планов США по размещению дальнобойных ракет.

В Германии заявили о риске ослабления оборонных возможностей на фоне пересмотра планов США по размещению дальнобойных ракет. В Берлине признали, что отказ от развертывания систем создает военный пробел, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее обсуждалось размещение американских комплексов с 2026 года, включая ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Однако теперь эти планы могут быть скорректированы.

Министр обороны Германии указал, что подобный сценарий не стал неожиданностью. По его словам, еще ранее обсуждалась вероятность сокращения американского присутствия в Европе из-за смещения приоритетов США в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

Размещение американских ракет рассматривалось как временная мера, призванная компенсировать отсутствие у Европы собственных дальнобойных систем. Теперь в Берлине ищут способы восполнить этот дефицит.

Германия уже ведет разработку таких систем совместно с Великобританией. К проекту планируют присоединиться и другие европейские страны.

Канцлер ФРГ заявил, что не рассчитывает на размещение ракет, но допускает изменение ситуации в будущем.

Ранее в России указывали, что развертывание подобных вооружений в Германии может привести к пересмотру действующих ограничений в сфере ракет средней и меньшей дальности.

Читайте также: Терпение Европы на исходе — требуют ответа на действия Трампа.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше