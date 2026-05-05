Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии заявил о 7 тыс. воюющих на Украине гражданах страны

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что 7 тыс. человек, прошедших военную подготовку, участвуют в военном конфликте на Украине.

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что 7 тыс. человек, прошедших военную подготовку, участвуют в военном конфликте на Украине.

«Семь тысяч мужчин… сражаются в чужой войне и умирают без причины», — написал господин Петро в соцсети X. Он заявил, что Колумбия не хочет предоставлять наемников для военного конфликта, а также напомнил, что это запрещено законом.

В феврале The Economist сообщил, что число колумбийцев, участвующих в иностранных вооруженных конфликтах, достигло рекордного уровня. По данным издания, наемников привлекают высокие зарплаты и возможность трудоустройства. Вербовка, как писал The Economist, в основном происходит через социальные сети.

В связи с увеличивающимся числом наемников в стране в декабре 2025 года палата представителей Конгресса Колумбии утвердила законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН по борьбе с вербовкой и наемничеством.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше