Пашинян поблагодарил ЕС за помощь в борьбе с гибридными угрозами

ЕРЕВАН, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил благодарность за оказанную помощь в борьбе с гибридными угрозами.
«По моей оценке, все те реформы, которые возможно было реализовать, опираясь только на политическую волю, — все эти реформы осуществлены. Для дальнейшего обеспечения хода реформ необходимы большие институциональные, законодательные и экспертные инвестиции, и в этом вопросе наше сотрудничество с ЕС очень важно. Я могу уже поблагодарить наших партнеров за помощь нам в этом вопросе, начиная от вопросов гарантий независимости судебной системы, продолжая борьбой с самыми разными, в том числе и гибридными угрозами», — сказал он.
По словам Пашиняна, распространение дезинформации является проблемой в том числе и многих стран ЕС. «Сегодня мы лицом к лицу столкнулись с этой проблемой», — сказал он.
«Мы надеемся, что ЕС окажет нам поддержку в обмене опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в ЕС, ожидаем более широкого доступа (к инструментам) для их применения в Армении», — сказал он.
4 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что направление Евросоюзом в Армению «группы быстрого реагирования» для отражения неких гибридных атак является «очевидной проекцией на республику молдавского сценария». При этом она подчеркнула, что Россия готова в случае соответствующего обращения Армении сформировать и направить туда группу экспертов по отражению гибридных атак наряду с аналогичной экспертной группой, запрошенной Ереваном у ЕС. После этого армянские власти заявили о готовности изучить российский опыт в этой отрасли.
21 апреля Совет Европейского союза принял решение о направлении в Армению новой гражданской миссии для поддержания усилий по укреплению демократической устойчивости республики и противодействию гибридным угрозам.