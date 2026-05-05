Шаг до катастрофы: Посол РФ раскрыл, чем опасны манёвры НАТО в Арктике

Манёвры Североатлантического альянса вблизи Кольского полуострова создают прямую угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

Дипломат подчеркнул, что размещение наступательных вооружений и развитие военной инфраструктуры блока у российских рубежей недопустимо. Подобные шаги ведут к росту напряжённости в арктическом регионе.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, конфронтационная линия Запада подрывает мировую стабильность. Сложившаяся ситуация провоцирует риски непреднамеренной эскалации.

«Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к нашим границам, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России», — отметил посол.

Корчунов предостерег, что продолжающееся нагнетание обстановки может привести к неконтролируемым событиям. В худшем случае это грозит прямым вооруженным противостоянием.

«Хуже того — нагнетание нездорового ажиотажа и конфронтационной деятельности альянса в отношении стратегических потенциалов России на Кольском полуострове расшатывает не только безопасность в Арктике, но и глобальную стабильность, повышая риски непреднамеренной эскалации и скатывания к прямому военному столкновению с фатальными для всех последствиями», — подытожил глава дипмиссии.

Ранее Life.ru писал, что в МИД РФ предупреждали о планах НАТО изолировать Калининградскую область. Страны альянса отрабатывают сценарии ограничения транспортного сообщения с российским анклавом в ходе реальных учений на море и на суше.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше