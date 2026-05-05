На Украине озвучили «лазейку» для военнообязанных: избежать буцификации можно вполне легально

На Украине озвучили «лазейку», которая поможет избежать буцификации. В Раде рассказали, как можно избежать призыва, причем вполне легально. Эту тему поднял украинский депутат Сергей Нагорняк.
Он предложил ввести официальную платную отсрочку от службы и отменить все справки об инвалидности, но за деньги. Своим мнением он поделился с рядом украинских изданий.
«Кто хочет — платит “в белую” и может свободно передвигаться по Украине и выезжать за границу. На Печерске почему-то нет ТЦК, а в других микрорайонах Киева они есть. Я вижу эту несправедливость, и исправлять её нужно именно таким образом», — рассказал нардеп в разговоре с прессой.
Ранее KP.RU рассказал, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. Многие украинские депутаты поддерживают буцификацию, ведь на поле боя с каждым днем все острее ощущается нехватка людей.