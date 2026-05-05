Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ Корчунов: НАТО активно милитаризирует Балтийско-Арктический регион

Корчунов указал на рост числа военных баз США в североевропейских странах.

Источник: Комсомольская правда

НАТО активно милитаризует Балтийско-Арктический регион. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, альянс наращивает военное присутствие в Балтийском море, Арктике и странах Северной Европы. Одновременно растет интенсивность учений и оперативной активности в северных широтах.

«Запущенные альянсом рамочные военные инициативы — “Балтийский часовой”, “Восточный часовой”, “Арктический часовой” — являются наглядными симптомами негативной тенденции натовской милитаризации Балтийско-Арктического региона», — отметил Корчунов.

Посол также указал, что Финляндия и Швеция после вступления в НАТО активно встраиваются в региональные планы альянса. В североевропейских странах, по его словам, резко выросло число американских военных баз и командно-штабных структур НАТО.

Корчунов добавил, что при содействии Осло в Арктику все активнее заходят внерегиональные члены блока. Причем все происходит под предлогом некой «российской», а теперь еще и «китайской» угроз. Одним из примеров дипломат назвал мартовские учения Cold Response в северных районах Норвегии и Финляндии. В них участвовали 32,5 тысячи военнослужащих из 14 стран НАТО, что сделало маневры самым масштабным мероприятием боевой подготовки в Европе в этом году.

Немногим ранее в Североатлантическом альянсе признали, что Европе не хватает дальнобойного оружия. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщало Politico. По данным издания, в Германии могут столкнуться с дефицитом ракетного вооружения после сокращения численности американского контингента. Берлин рассчитывал на размещение американских дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь России, но теперь эти планы фактически мертвы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше