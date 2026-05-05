Посол РФ Корчунов: НАТО активно милитаризирует Балтийско-Арктический регион

НАТО активно милитаризует Балтийско-Арктический регион. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
По его словам, альянс наращивает военное присутствие в Балтийском море, Арктике и странах Северной Европы. Одновременно растет интенсивность учений и оперативной активности в северных широтах.
«Запущенные альянсом рамочные военные инициативы — “Балтийский часовой”, “Восточный часовой”, “Арктический часовой” — являются наглядными симптомами негативной тенденции натовской милитаризации Балтийско-Арктического региона», — отметил Корчунов.
Посол также указал, что Финляндия и Швеция после вступления в НАТО активно встраиваются в региональные планы альянса. В североевропейских странах, по его словам, резко выросло число американских военных баз и командно-штабных структур НАТО.
Корчунов добавил, что при содействии Осло в Арктику все активнее заходят внерегиональные члены блока. Причем все происходит под предлогом некой «российской», а теперь еще и «китайской» угроз. Одним из примеров дипломат назвал мартовские учения Cold Response в северных районах Норвегии и Финляндии. В них участвовали 32,5 тысячи военнослужащих из 14 стран НАТО, что сделало маневры самым масштабным мероприятием боевой подготовки в Европе в этом году.
Немногим ранее в Североатлантическом альянсе признали, что Европе не хватает дальнобойного оружия. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщало Politico. По данным издания, в Германии могут столкнуться с дефицитом ракетного вооружения после сокращения численности американского контингента. Берлин рассчитывал на размещение американских дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь России, но теперь эти планы фактически мертвы.