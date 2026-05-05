Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ у границы с РФ — Финляндия не открыла огонь из-за риска эскалации

В юго-восточной части Финляндии, в районе Виролахти у границы с Россией, зафиксировано нарушение воздушного пространства.

В юго-восточной части Финляндии, в районе Виролахти у границы с Россией, зафиксировано нарушение воздушного пространства. В ночь на 3 мая в страну вошли два украинских беспилотника. Перехват не проводился.

Аппараты двигались вдоль приграничной линии и находились в финском небе непродолжительное время, после чего покинули территорию. Их тип и принадлежность не установлены, обстоятельства уточняются.

Военные указали, что цели находились в непосредственной близости от границы. В таких условиях применение средств ПВО могло привести к падению обломков на сопредельную территорию.

Также отмечены ограничения: перехват у границы или за ее пределами в мирное время сопряжен с риском нарушения воздушного пространства другого государства. Решение об открытии огня принимается с учетом этих факторов.

До установления принадлежности и уровня угрозы силовое воздействие не применяется. На фоне инцидента временно вводились ограничения на полеты гражданской авиации, позже они были сняты.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил о недопустимости подобных нарушений и подчеркнул, что действия военных были направлены на предотвращение возможной эскалации.

Читайте также: Срыв размещения Tomahawk в ФРГ — Германия теряет ракетный щит.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше