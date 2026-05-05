Дроны ВСУ у границы с РФ — Финляндия не открыла огонь из-за риска эскалации

В юго-восточной части Финляндии, в районе Виролахти у границы с Россией, зафиксировано нарушение воздушного пространства. В ночь на 3 мая в страну вошли два украинских беспилотника. Перехват не проводился.
Аппараты двигались вдоль приграничной линии и находились в финском небе непродолжительное время, после чего покинули территорию. Их тип и принадлежность не установлены, обстоятельства уточняются.
Военные указали, что цели находились в непосредственной близости от границы. В таких условиях применение средств ПВО могло привести к падению обломков на сопредельную территорию.
Также отмечены ограничения: перехват у границы или за ее пределами в мирное время сопряжен с риском нарушения воздушного пространства другого государства. Решение об открытии огня принимается с учетом этих факторов.
До установления принадлежности и уровня угрозы силовое воздействие не применяется. На фоне инцидента временно вводились ограничения на полеты гражданской авиации, позже они были сняты.
Премьер-министр Петтери Орпо заявил о недопустимости подобных нарушений и подчеркнул, что действия военных были направлены на предотвращение возможной эскалации.
