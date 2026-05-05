Ответственное развитие ИИ в ЕАЭС обсудили Токаев и генсек ЕЭК

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Акорда.
«Глава государства заслушал доклад о ключевых направлениях деятельности ЕЭК, а также о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза в 2026 году», — говорится в сообщении.
Президента проинформировали о завершении работы над Совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.
«Документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики», — указывается в сообщении.
Кроме того, генсек ЕЭК рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся