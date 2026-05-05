Почему Армения проводит два саммита с ЕС и к чему это приведет

«Экономическое сотрудничество Армении с Россией глобально растет, а не уменьшается, коммуникационно она с Россией связана очень тесно. На территории Армении находится российская военная база — по договору она будет здесь минимум до 2044 года. При этом Армения пытается развивать отношения с Евросоюзом. Возникает ли из-за этого кризис с Россией? Конечно, да. Но он касается скорее безопасности, а не экономики и других аспектов. Кризис этот развивается со времен Второй карабахской войны в 2020 году», — уточнил аналитик для РБК.