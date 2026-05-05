Почему Армения проводит два саммита с ЕС и к чему это приведет

Саммиты, их участники и темы обсуждения
Среди гостей двух саммитов в Армении: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер‑министр Великобритании Кир Стармер, глава польского правительства Дональд Туск, премьер-министр Канады Марк Карни, вице‑президент Турции Джевдет Йылмаз, глава европейской дипломатии Кая Каллас, генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.
Оба мероприятия проходят под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». 4 мая основные дискуссии участников касались ситуации в Иране, Ормузского пролива и обеспечения безопасности европейских стран в свете перспективы выхода США из НАТО. Об Армении и ее будущем никто из гостей почти не говорил.
Генсек НАТО Марк Рютте был одним из немногих, кто встретился с премьер‑министром Армении Николом Пашиняном. Темой встречи стали региональная безопасность и аспекты будущего сотрудничества республики с Североатлантическим альянсом.
Глава правительства Армении также встретился с лидером Украины. Владимир Зеленский отметил, что его приезд в страну — первый за 24 года официальный визит украинского президента. Глава украинского государства рассказал о «дипломатической работе по достижению реального мира (с Россией)». На встрече с премьер‑министром Великобритании Зеленский также заявил о готовности к переговорам с Кремлем, однако при последующем общении с Марком Рютте он поднял вопрос реализации программы PURL по закупкам оружия у США для ВСУ, пишут «Ведомости».
Мнения политологов
Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов обратил внимание на то, что направление ЕПС имеет явно антироссийский характер. Эксперт в разговоре с «Ведомостями» подчеркнул, что большая часть дискуссий на мероприятиях касается украинского конфликта.
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин напомнил, что официальной целью саммита называется укрепление отношений Армении и Евросоюза для транспортной связанности и цифровой и энергетической кооперации. Аналитик подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы закрепить свое стратегическое присутствие в республике, изолировать Иран и усилить власть Никола Пашиняна.
Эксперт полагает, что Ереван попытаются превратить во второй Кишинев, заставив его дрейфовать к ЕС с отрывом от России. Камкин уверен, что полноценное членство в Евросоюзе Армении в итоге не предоставят.
Политолог Руслан Панкратов считает, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване закрепит «стратегический разворот» Армении от России к ЕС. По мнению эксперта, сотрудничество армянского правительства с Брюсселем способно трансформировать республику в антироссийскую площадку.
«ЕС и Украина используют Армению как витрину “успешного разрыва” с Москвой и как таран против связки Россия — Иран — ЕАЭС. Для Брюсселя это попытка вытеснения РФ с ключевого сухопутного коридора к Ирану, установления контроля над энергетическими и транспортными потоками региона, а также создания еще одной антироссийской политической площадки», — сказал в беседе с NEWS.ru Панкратов.
Он добавил, что для самого Еревана сотрудничество с Европой при отказе от партнерства с Россией и ЕАЭС будет невыгодно.
Политолог-международник Геворг Мирзаян отметил, что Никол Пашинян стремится превратить Армению во «вторую Украину». Эксперт в интервью с NEWS.ru уточнил, что Евросоюз, в состав которого стремится войти Ереван, считает Южный Кавказ площадкой для стабилизации России, Ирана и Турции и не намерен прилагать усилия для обеспечения благосостояния региона.
«Для Европы эта территория должна быть источником нестабильности и инструментом сдерживания России. Если кто-то в Армении этого не понимает — это их проблемы», — подчеркнул международник.
«Экономическое сотрудничество Армении с Россией глобально растет, а не уменьшается, коммуникационно она с Россией связана очень тесно. На территории Армении находится российская военная база — по договору она будет здесь минимум до 2044 года. При этом Армения пытается развивать отношения с Евросоюзом. Возникает ли из-за этого кризис с Россией? Конечно, да. Но он касается скорее безопасности, а не экономики и других аспектов. Кризис этот развивается со времен Второй карабахской войны в 2020 году», — уточнил аналитик для РБК.
По мнению научного сотрудника «АПРИ Армения» Сергея Мелконяна, Ереван в ближайшее время вряд ли покинет ЕАЭС, а в Евросоюз Армению вряд ли включат в ближайшие десятилетия. Он уточнил, что в настоящее время Армения даже не рассматривается в качестве кандидата на вступление.
«Жесткой реакции со стороны Москвы пока нет — есть сигналы. Но если мы увидим массовые экономические ограничения со стороны России в адрес Армении, станет понятно, что их отношения вступили в другую фазу», — резюмировал эксперт.