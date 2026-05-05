Айбек Дадебай освобожден от должности главы администрации Токаева

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу администрации президента Айбека Дадебая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Айбек Дадебай освобожден от должности главы администрации президента Казахстана

Согласно пресс-службе Касым-Жомарта Токаева, указом главы государства Айбек Дадебай освобожден от должности главы администрации президента Республики Казахстан в связи с переводом на другую должность. На данный момент неизвестно, где будет работать Дадебай.

Его место в администрации президента занял Роман Скляр. В феврале 2024 года Айбек Дадебай возглавил администрацию президента, сменив на этом посту Олжаса Бектенова, который сейчас занимает пост премьер-министра. До этого Дадебаев работал управляющим делами президента РК.

Биография Айбека Дадебая

Айбек Дадебай родился 1 апреля 1980 года в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана и имеет диплом магистра регионоведения.

Трудовой путь начал в 2001 году. С 2011 по 2013 год работал атташе, третьим секретарем и постпредом РК в ООН. С 2013 по 2019 год занимал должности заместителя заведующего и заведующего секретариатом председателя сената. С 2019 по 2021 год был заместителем главы канцелярии президента Республики Казахстан.

