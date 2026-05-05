Токаев заменил главу администрации президента Казахстана

С 2022 года Роман Скляр занимал пост первого заместителя премьер-министра Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поменял главу своей администрации.

«Указом главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Ранее Токаев подписал указ, которым освободил предыдущего главу администрации Айбека Дадебая.

«Указом главы государства Дадебай Айбек Аркабайулы освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — отмечается в сообщении.

Что известно о Романе Скляре.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре.

С 2022 года занимал пост первого заместителя премьер-министра Казахстана.

Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «инженер-строитель», Московский институт современного бизнеса по специальности «экономист» и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юрист».

Трудовая деятельность.

1989 — слесарь-монтажник МНУ «Экибастузуглеавтоматика»;

1989—1990 — монтажник Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления «Казпромтехмонтаж»;

1990—1999 — руководящие должности в ТОО «Ансат-Павлодар»;

1999—2002 — руководитель павлодарской компании ТОО «Тыныс»;

2002—2003 — начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками;

2003—2005 — начальник управления государственных закупок города Павлодара;

2005—2006 — руководитель аппарата, заместитель акима Павлодара;

2006—2007 — заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны;

2007—2008 — руководитель департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны;

2008—2009 — заместитель акима Павлодарской области;

2010—2011 — первый заместитель акима Павлодарской области;

2011—2013 — вице-министр транспорта и коммуникаций;

2016 — депутат мажилиса парламента Казахстана;

С 17 мая 2016 года — вице-министр национальной экономики;

2016—2019 — первый вице-министр по инвестициям и развитию;

С 25 февраля по 18 сентября 2019 года — министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

С 18 сентября 2019 по 11 января 2022 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 11 января 2022 года — первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, 3 апреля 2023 года и 6 февраля 2024 года переназначен;

С 6 февраля 2022 вернулся на должность первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан.