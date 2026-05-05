Токаев заменил главу администрации президента Казахстана

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поменял главу своей администрации.
«Указом главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Ранее Токаев подписал указ, которым освободил предыдущего главу администрации Айбека Дадебая.
«Указом главы государства Дадебай Айбек Аркабайулы освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу», — отмечается в сообщении.
Что известно о Романе Скляре.
Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре.
С 2022 года занимал пост первого заместителя премьер-министра Казахстана.
Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «инженер-строитель», Московский институт современного бизнеса по специальности «экономист» и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юрист».
Трудовая деятельность.
1989 — слесарь-монтажник МНУ «Экибастузуглеавтоматика»;
1989—1990 — монтажник Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления «Казпромтехмонтаж»;
1990—1999 — руководящие должности в ТОО «Ансат-Павлодар»;
1999—2002 — руководитель павлодарской компании ТОО «Тыныс»;
2002—2003 — начальник отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками;
2003—2005 — начальник управления государственных закупок города Павлодара;
2005—2006 — руководитель аппарата, заместитель акима Павлодара;
2006—2007 — заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны;
2007—2008 — руководитель департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны;
2008—2009 — заместитель акима Павлодарской области;
2010—2011 — первый заместитель акима Павлодарской области;
2011—2013 — вице-министр транспорта и коммуникаций;
2016 — депутат мажилиса парламента Казахстана;
С 17 мая 2016 года — вице-министр национальной экономики;
2016—2019 — первый вице-министр по инвестициям и развитию;
С 25 февраля по 18 сентября 2019 года — министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
С 18 сентября 2019 по 11 января 2022 года — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;
С 11 января 2022 года — первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан, 3 апреля 2023 года и 6 февраля 2024 года переназначен;
С 6 февраля 2022 вернулся на должность первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан.