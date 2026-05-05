Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министром ГО и ЧС Кубани стал Станислав Камерный

Министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края назначен Станислав Камерный. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: Коммерсантъ

Станислав Камерный родился 23 октября 1992 года в Краснодаре. Он окончил Кубанский государственный университет, получив квалификацию инженера, а затем магистратуру в том же вузе по направлению «юриспруденция».

В период с 2019 по 2023 год он работал в министерстве ГО и ЧС края в отделе государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С августа 2023 по июль 2024 года занимал должность заместителя начальника управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

С июля 2024 года до момента назначения Станислав Камерный являлся заместителем министра ГО и ЧС края. В его компетенцию входили вопросы развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также построения и внедрения на территории Краснодарского края автоматизированных систем, предназначенных для обеспечения безопасности населения.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше