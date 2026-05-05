«Дмитрий Алексеев и не только»: кто оплатит «Новым людям» кампанию в парламент Приморья

Керлинг-центр, построенный по поручению президента во Владивостоке, стал штабом «Новых людей» на выборах в Заксобрание Приморья. На его базе партия запустила коворкинг «Новые бирюзовые». Публичная работа планируется с размахом: мастер-классы, пляжный клуб на Патрокле, розыгрыш 1,5 млн рублей на квартиру. На торжественной церемонии открытия прозвучал прямой вопрос, кто за все это платит. ИА PrimaMedia разбиралось.
Площадкой партийного коворкинга «Новые бирюзовые» стал первый дальневосточный керлинг-центр «Дом со льдом», построенный в столице округа на условиях государственно-частного партнерства по концессии с правительством Приморского края. По сообщению корпорации развития Дальнего Востока, проект ледовой арены реализован на средства единой президентской субсидии и капитального гранта при поддержке режима СПВ с общим объемом вложений около 600 млн рублей. Здание находится в собственности Приморского края и по концессии эксплуатируется структурами концессионера, в том числе Федерацией керлинга Приморского края.
Выбор этого места под базу «Новых людей» видится неслучайным. В 2024 году отделение «Новых людей» пережило глобальную перезагрузку и смену команды. Структуру вывели из-под влияния депутата Госдумы Розы Чемерис, выступавшей до этого главным медийным лицом НЛ в Приморье. В политсовет влились представители провластного блока «КоманДА города» (так назывался проект сторонников главы Константина Шестакова на выборах в гордуму 2022 года), а также людей, связанных с известным в крае политтехнологом Ильей Митькиным (Спокойновым).
Так, одним из членов обновленного регионального политсовета «Новых людей» стал сын многолетнего партнера Митькина (Спокойнова) Тамерлана Тайсаева — Никита Тайсаев. Он, в свою очередь, является соучредителем компании-концессионера «Ост-Азия развитие», директором керлинг-центра «Дом со льдом». Также соучредителем этой компании выступает еще один партнер политтехнолога, президент Федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова. Кстати, именно Илья Митькин среди экспертов считается архитектором перестройки «Новых людей» в Приморье, которые взяли курс на системность в ее губернаторском понимании, да еще вовлекли во все это известного долларового миллиардера из рейтинга Forbes Дмитрия Алексеева.
Коворкинг «Новых людей» в ледяной арене возглавила Алена Тайсаева. На открытии руководитель пространства «бирюзовых» подробно рассказала о планируемых активностях. По ее словам, в коворкинге на постоянной основе будут проходить мастер-классы, предусмотрена зона библиотеки для разговорных клубов, вскоре откроются терраса и батутный центр.
«Там будет джампинг, йога по утрам, зарядки, вечерние танцы, батуты, вышка, с которой можно прыгать, и все это бесплатно», — сообщила Алена Тайсаева.
Параллельно в период избирательной кампании партия намерена открыть бесплатный пляжный клуб на Патрокле. Обустройством этой территории занимается самый медийный член обновленного регионального политсовета «Новых людей», сооснователь ГК DNS Дмитрий Алексеев. Представители партии рассчитывают, что большинство активностей сохранится и после выборов — впрочем, в анонсе «бесплатного» пляжного клуба просматривается задел на будущую коммерческую историю с прокатом.
«Абсолютно все пляжные активности мы хотим закрывать. Это и прокат мячей, и прокат SUP'ов — и это все бесплатно. Вам достаточно быть на нас подписанными», — уточнила руководитель коворкинга.
Для продвижения своего проекта «Новые люди» используют площадку ВК (18+) и Telegram (18+), но с акцентом на незаблокированную платформу. Среди подписчиков обещают еженедельно проводить розыгрыши партийного мерча, а главный приз — 1,5 млн рублей в счет первоначального взноса на покупку квартиры в регионе. Какой застройщик выступит партнером главного лота, организаторы не уточнили, однако в нынешнем составе регионального политсовета «Новых людей» присутствуют представители приморского девелоперского рынка.
Специальными гостями открытия стали вице-спикер Госдумы и первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков, посетивший Владивосток с рабочей поездкой, и глава парткомитета по экологии Ольга Степченко. По словам Даванкова, это совершенно новый проект партии, который объединит все программы «Новых людей», и офис во Владивостоке — вообще первый в своем роде. Он анонсировал визит во Владивосток своих коллег по фракции в Госдуме Сангаджи Тарбаев (расскажет о развитии туризма) и Александра Демина (будет рассказывать в коворкинге о малом и среднем предпринимательстве).
«Начинаем здесь. Если подхватят и наши партнеры-предприниматели на Дальнем Востоке, то таких пространств будет много. Будем открывать и по всей России. Как мне кажется, это такая хорошая точка притяжения — дом для больших общественных проектов вне зависимости от возраста, вне зависимости даже от политических взглядов», — оценил федеральный политик.
Он напомнил, что в этом году пройдут большие выборы в Госдуму, в регионе — выборы в Законодательное собрание.
«Часть проектов будут у нас предвыборные, но часть не предвыборные. Мы специально так договаривались с командой, что мы делаем это в долгую, и постараемся сделать так, чтобы это было примером для других», — добавил Владислав Даванков.
Кто платит за «бирюзовый» праздник.
Вопрос финансирования этого проекта прозвучал на мероприятии и открыл встречу гостей с Владиславом Даванковым — один из участников прямо поинтересовался, откуда деньги. Вице-спикер Госдумы признался, что деталей регионального бюджета не знает, и переадресовал вопрос местным организаторам. Зато подробно объяснил федеральную модель.
«Партия получает ежегодно 153 рубля за один голос, который был на предыдущих выборах. Почти 3 млн человек за нас проголосовали, и это финансирование распределяется на год. Второй источник финансирования — это наши кандидаты. И третье — это наши сторонники и просто партнеры, которые так или иначе работают с партией. Причем это не всегда деньги», — пояснил Даванков.
Корр. ИА PrimaMedia уточнил у секретаря регионального отделения Владомира Рассадина: неужели все предвыборные активности «бирюзовых» во Владивостоке оплачивает один Дмитрий Алексеев? Рассадин ответил, что «не только»: у партии есть и другие спонсоры, и поддержка не только финансовая, а кроме того, «помогает Москва».
С открытия публичного штаба и визита Владислава Даванкова у «Новых людей» в Приморье, по сути, начинается избирательная кампания в Заксобрание региона.
«За пять лет мы очень много поработали для того, чтобы здесь выросла команда, и количество депутатов стало больше», — прокомментировал Владислав Даванков.
Партия рассчитывает сформировать полноценную фракцию в краевом парламенте — целевой ориентир, озвученный на презентации итогов прошлого года, составляет три-пять мест. Имена кандидатов, по словам Владомира Рассадина, отделение планирует раскрыть в июне.