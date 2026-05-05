МИД Белоруссии ответил Еревану на слова о губернии России

Белоруссия — суверенное государство, которое само определяет формат отношений с Россией и не нуждается ни в чьих советах, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Руслан Варанков.

Источник: РИА "Новости"

Так он ответил на слова спикера национального собрания Армении Алена Симоняна, сообщает МИД Белоруссии.

«Беларусь — суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства — грубое нарушение элементарной дипломатической этики», — отметил Варанков.

Пресс-секретарь также назвал заявление Симоняна предвыборным популизмом и попыткой отвлечь армянский народ от внутренних проблем, к которым относятся бедность, безработица и стагнация регионов.

Помимо прочего Варанков отметил, что прозападный курс Еревана привел к депопуляции, экономической нестабильности и внешнеполитической зависимости. Власти Армении он назвал недальновидными.

Ранее Симонян заявил, что Армения не должна стать губернией России и управляться, как Белоруссия. «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь», — заявил он.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше