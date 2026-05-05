МИД Белоруссии ответил Еревану на слова о губернии России

Так он ответил на слова спикера национального собрания Армении Алена Симоняна, сообщает МИД Белоруссии.
«Беларусь — суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства — грубое нарушение элементарной дипломатической этики», — отметил Варанков.
Пресс-секретарь также назвал заявление Симоняна предвыборным популизмом и попыткой отвлечь армянский народ от внутренних проблем, к которым относятся бедность, безработица и стагнация регионов.
Помимо прочего Варанков отметил, что прозападный курс Еревана привел к депопуляции, экономической нестабильности и внешнеполитической зависимости. Власти Армении он назвал недальновидными.
Ранее Симонян заявил, что Армения не должна стать губернией России и управляться, как Белоруссия. «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь», — заявил он.