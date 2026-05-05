Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуацию в аэропорту Сталинград взяла на контроль транспортная прокуратура

В связи с ограничениями, введёнными в воздушной гавани, некоторые воздушные суда, прибытия которых ждали в Волгограде, ушли на запасные аэродромы.

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в международном аэропорту Сталинград.

По данным ведомства, в связи с ограничениями, введёнными в воздушной гавани, некоторые воздушные суда, прибытия которых ждали в Волгограде, ушли на запасные аэродромы. Для тех, кто остаётся в аэропорту города-героя, организованы мобильные приемные.

«В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8−919−899−87−33», — уточняют в ведомстве.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о задержке десятков рейсов, девять отменены.

В Telegram-канале аэропорта ещё накануне предупредили, что в связи с вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в расписании возможны изменения. Актуальная информация доступна по телефону справочной 8 (8442) 32−60−48 и на онлайн-табло официального сайта аэропорта.

Ранее сообщалось об атаке украинских дронов на Волгоградскую область 30 апреля, в которой пострадал один человек.