Ситуацию в аэропорту Сталинград взяла на контроль транспортная прокуратура

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в международном аэропорту Сталинград.
По данным ведомства, в связи с ограничениями, введёнными в воздушной гавани, некоторые воздушные суда, прибытия которых ждали в Волгограде, ушли на запасные аэродромы. Для тех, кто остаётся в аэропорту города-героя, организованы мобильные приемные.
«В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8−919−899−87−33», — уточняют в ведомстве.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о задержке десятков рейсов, девять отменены.
В Telegram-канале аэропорта ещё накануне предупредили, что в связи с вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства в расписании возможны изменения. Актуальная информация доступна по телефону справочной 8 (8442) 32−60−48 и на онлайн-табло официального сайта аэропорта.
Ранее сообщалось об атаке украинских дронов на Волгоградскую область 30 апреля, в которой пострадал один человек.