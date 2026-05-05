Адмирал признал, что флот НАТО значительно сократился

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признал, что флот НАТО отстал и значительно сократился.
«Я думаю, что мы отстали. Все, что касается флота, очень сократилось», — сказал он в интервью изданию «Катимерини».
Вандье также признал, что существует дефицит ракет противовоздушной обороны из-за низких темпов производства.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.