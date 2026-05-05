По Народной программе «Единой России» в стране создадут десятки культурных центров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что в рамках нацпроекта «Культура» и мероприятий народной программы «Единой России» удалось заложить фундамент для будущего развития отрасли, делая акцент на модернизацию инфраструктуры, развитие творческого потенциала и цифровизацию.
В рамках новой Народной программы отремонтируют и получат новое оборудование региональные филармонии. А в учреждениях культуры начнут открываться детские культурно-просветительские центры.
Также она подвела итоги реализации народной программы в сфере культуры за пять лет.
«За 6 лет создано, реконструировано и капитально отремонтировано более трёх тысяч объектов культуры, современное оборудование получили более 7 тысяч организаций, поддержано около 10 тысяч творческих проектов и программ», — рассказала она.
Татьяна Голикова напомнила, что в 2025 года на смену нацпроекту «Культура» пришёл проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В него вошли самые востребованные мероприятия и появились новые проекты.
«Что важно — традиционно в него включены мероприятия народной программы. В прошлом году модернизировано, оснащено более тысячи учреждений культуры и поддержано почти 300 творческих проектов. Хочу отметить в этом контексте партийный проект “Культура малой Родины”, который был инициирован в 2017 году “Единой Россией”. По направлению “Местный дом культуры” на текущий капитальный ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры на селе и в малых городах численностью до 50 тысяч человек с 2021 по 2025 годы было направлено 6,2 миллиарда рублей для более чем 8 тысяч учреждений. В этом году в программе будут участвовать ещё почти полторы тысячи ДК», — заключила она.
Новые предложения сформировали на круглом столе «Доступная культура: наследие, проекты и новые возможности».
Первое — продолжить ремонт и оснащение региональных и муниципальных учреждений культуры. По подсчётам экспертов, в ближайшие пять лет необходимо построить и отремонтировать как минимум 50 детских домов искусств.
Участники круглого стола предложили создать условия для производства семейных отечественных фильмов и мультфильмов к 2030 году, запустить на площадках «Яндекса» и «ВКонтакте» специальную семейную сертификацию для учреждений культуры.
Отдельный блок касался поддержки литературы о специальной военной операции. Участники круглого стола предложили Минпромторгу активнее рассказывать о них, а книжным сетям — размещать их издания на самых видных местах.
Председатель комитета по образованию и культуре Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Вера Оськина отметила, что за пять лет реализации партийного проекта с учетом краевого софинансирования 3,216 миллиардов рублей выделено на развитие культуры в Красноярском крае и озвучила предложения в новую программу: «Хотелось бы продолжить практику приглашения для новых спектаклей и постановок известных режиссеров и музыкантов. Предлагаем также предусмотреть возможность финансирования участия приглашенных специалистов с целью повышения профессионального уровня сотрудников театров, внедрения современных практик. Необходимо расширить перечень допустимых направлений расходования средств, включить в программу такие направления как приобретение грузового автотранспорта для обеспечения хозяйственной и гастрольной деятельности, приобретение инженерно-технических средств, модернизацию цифровой инфраструктуры театров. Предлагаем запустить программу по модернизации школьных библиотек».
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах.