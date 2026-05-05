МИД: ЕС и Литва пытаются осложнить жизнеобеспечение Калининграда

Обстановка вокруг калининградского транзита остается непростой, отметили в МИД.

Евросоюз и Литва пытаются искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям российского МИД Артём Булатов.

«Обстановка вокруг калининградского транзита остается стабильно непростой. Вопреки действующим российско-есовским и российско-литовским договоренностям Брюссель и Вильнюс предпринимают все новые попытки искусственно осложнить жизнеобеспечение Калининградской области, ограничить возможности для социально-экономического развития региона», — сказал Булатов.

Ранее глава калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков сообщил, что объемы грузоперевозок автомобильным транспортом на калининградском направлении с 2021 года сократились в 3,1 раза.

Напомним, что значительная часть грузов, которые перевозятся транзитом по территории Литвы, попали под европейские санкции и были запрещены к перевозке из основной части РФ в Калининградскую область по территории соседнего государства.

