Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о перемирии

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что решение украинского лидера Владимира Зеленского объявить временное прекращение огня с 6 мая — это попытка оскорбить Россию. По его словам, есть серьезные сомнения в том, что Киев сдержит свое слово.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дандыкин напомнил, что Москва объявила о режиме тишины на 8 и 9 мая, поскольку День Победы для страны — священный праздник. И Зеленский отреагировал мгновенно, пообещав не атаковать Россию с 6 мая.

«Во-первых, не факт, что он исполнит собственные обещания. Мы все помним, сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Во-вторых, в этих действиях не проглядывается никакой тактики, стратегии. Нет логики. С военным делом у Зеленского большие-большие проблемы. Он просто делает все наперекор России с целью оскорбить, задеть», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что время покажет, как на самом деле поступит Киев.

Дандыкин также обратил внимание на позицию президента США Дональда Трампа, который тоже выступал за перемирие в День Победы: если ВСУ не прекратят атаки, это продемонстрирует, что Зеленский игнорирует не только заявления Владимира Путина, но и мнение Вашингтона. Учитывая непредсказуемость главы Белого дома, такой шаг может плохо обернуться для Киева, резюмировал эксперт.

Ранее Минобороны России предупредило о готовности ВС РФ нанести удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.