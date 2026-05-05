Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о перемирии

Дандыкин напомнил, что Москва объявила о режиме тишины на 8 и 9 мая, поскольку День Победы для страны — священный праздник. И Зеленский отреагировал мгновенно, пообещав не атаковать Россию с 6 мая.
«Во-первых, не факт, что он исполнит собственные обещания. Мы все помним, сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Во-вторых, в этих действиях не проглядывается никакой тактики, стратегии. Нет логики. С военным делом у Зеленского большие-большие проблемы. Он просто делает все наперекор России с целью оскорбить, задеть», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что время покажет, как на самом деле поступит Киев.
Дандыкин также обратил внимание на позицию президента США Дональда Трампа, который тоже выступал за перемирие в День Победы: если ВСУ не прекратят атаки, это продемонстрирует, что Зеленский игнорирует не только заявления Владимира Путина, но и мнение Вашингтона. Учитывая непредсказуемость главы Белого дома, такой шаг может плохо обернуться для Киева, резюмировал эксперт.
Ранее Минобороны России предупредило о готовности ВС РФ нанести удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы.