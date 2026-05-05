Политолог: Китаю и США важно выработать «правила игры»

Ранее в интервью телеканалу Salem News Дональд Трамп охарактеризовал отношения с Китаем как очень хорошие, уточнив, что Вашингтон и Пекин предпочитают ладить друг с другом, «а не воевать».
По словам Блохина, не так важно, перенесет ли Трамп в очередной раз поездку в Китай — встреча лидеров США и КНР так или иначе состоится.
Он отмечает, что Вашингтон хочет сохранить однополярный мир, а Китай вместе с Россией формирует многополярную систему. И пока правила взаимодействия не выработаны, Трамп нацелен на ослабление Китая всеми доступными средствами, указывает эксперт.
Китаю и США надо поставить под контроль конфронтацию, выработать правила игры между собой, договориться о структуре мирового порядка. Главный вопрос — достигнут ли они каких-то результатов по итогам этой встречи.
По мнению Блохина, после экономической войны против Китая, которую сегодня ведут США, может наступить другая стадия противостояния.
Так вот, чтобы до следующей стадии не доводить, нужно выработать правила игры.
Политолог уточнил, что пока этих правил между Китаем и США нет, а также их нет между США и Россией и между Западом и РФ.