Политолог: Китаю и США важно выработать «правила игры»

На предстоящей встрече в Пекине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут обсудить самые разные вопросы, но им нужно выработать «правила игры». Об этом в интервью Новостям Mail рассказал политолог Константин Блохин. По его словам, КНР и США — это две сверхдержавы, и встреча лидеров этих стран крайне важна.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее в интервью телеканалу Salem News Дональд Трамп охарактеризовал отношения с Китаем как очень хорошие, уточнив, что Вашингтон и Пекин предпочитают ладить друг с другом, «а не воевать».

По словам Блохина, не так важно, перенесет ли Трамп в очередной раз поездку в Китай — встреча лидеров США и КНР так или иначе состоится.

Он отмечает, что Вашингтон хочет сохранить однополярный мир, а Китай вместе с Россией формирует многополярную систему. И пока правила взаимодействия не выработаны, Трамп нацелен на ослабление Китая всеми доступными средствами, указывает эксперт.

Китаю и США надо поставить под контроль конфронтацию, выработать правила игры между собой, договориться о структуре мирового порядка. Главный вопрос — достигнут ли они каких-то результатов по итогам этой встречи.

Константин Блохин
политолог

По мнению Блохина, после экономической войны против Китая, которую сегодня ведут США, может наступить другая стадия противостояния.

Так вот, чтобы до следующей стадии не доводить, нужно выработать правила игры.

Константин Блохин
политолог

Политолог уточнил, что пока этих правил между Китаем и США нет, а также их нет между США и Россией и между Западом и РФ.

Напомним, поездка Дональда Трампа в Пекин намечена на 14—15 мая. Первоначально визит планировался на 31 марта — 2 апреля, но его перенесли на фоне ситуации вокруг Ирана.

