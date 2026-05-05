NDTV: в Иране назвали «Проект Свобода» Трампа тупиковым

На фоне шаткого перемирия Иран умалил значимость «ормузской инициативы» Дональда Трампа и предостерег США и ОАЭ от увязания в «трясине», сообщает индийский канал NDTV.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что недавние события в Ормузском проливе со всей очевидностью показали, что кризис не удастся решить военным способом, говорится в статье.

Аракчи отклонил «Проект Свобода» — предложение президента США Дональда Трампа по выводу торговых судов из Персидского залива через Ормуз, — заявив, что это «тупиковый проект».

События в Ормузе ясно показывают, что военного решения политического кризиса не существует… США следует опасаться, что недоброжелатели снова затянут их в трясину. Опасаться этого стоит и ОАЭ.

Аббас Аракчи
глава МИД Ирана

Заявление Аракчи прозвучало в тот момент, когда режим прекращения огня между Ираном и США был на грани срыва и стороны обменивались ударами из-за жизненно важного водного пути. Трамп заявил, что Иран атаковал несколько судов, проходивших через Ормуз в рамках «Проекта Свобода», включая южнокорейское грузовое судно. А американские военные, по его словам, атаковали семь небольших иранских катеров.

