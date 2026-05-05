NDTV: в Иране назвали «Проект Свобода» Трампа тупиковым

Аракчи отклонил «Проект Свобода» — предложение президента США Дональда Трампа по выводу торговых судов из Персидского залива через Ормуз, — заявив, что это «тупиковый проект».
События в Ормузе ясно показывают, что военного решения политического кризиса не существует… США следует опасаться, что недоброжелатели снова затянут их в трясину. Опасаться этого стоит и ОАЭ.
Заявление Аракчи прозвучало в тот момент, когда режим прекращения огня между Ираном и США был на грани срыва и стороны обменивались ударами из-за жизненно важного водного пути. Трамп заявил, что Иран атаковал несколько судов, проходивших через Ормуз в рамках «Проекта Свобода», включая южнокорейское грузовое судно. А американские военные, по его словам, атаковали семь небольших иранских катеров.