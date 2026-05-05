Эксперт: саммит — апогей политики Пашиняна по разрыву с Россией

Прошедший в Ереване саммит Армения — ЕС стал кульминацией курса премьер-министра Никола Пашиняна на дистанцирование от России. Такую оценку в беседе с ИС «Вести» дал доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: LAURENT GILLIERON/EPA/TASS

Эксперт считает, что подобные мероприятия нужны Пашиняну, чтобы «разыграть европейскую карту» в преддверии парламентских выборов.

«Саммит в Ереване — это, во-первых, апогей последовательной политики правительства Пашиняна по отмежеванию от России. Эта политика ведется не один день. Уже несколько лет эта политика как бы имеет место, проводится, надо сказать, поступательно и последовательно. Этот саммит, который, был согласован давно, явился апогеем этой политики», — заявил собеседник ИС «Вести».

Согомонян также обратил внимание на внутриполитический контекст. По его словам, накануне парламентских выборов у Пашиняна не осталось других козырей для привлечения избирателей. Обещания, данные после прихода к власти в 2018 году, так и не были выполнены. Как показывают социологические опросы, общественность сильно разочарована в премьере. В этой ситуации он, по мнению политолога, решил сыграть на европейской теме, пытаясь завлечь граждан «туманной европейской перспективой».

Напомним, в Ереване проходит политический марафон — 4 мая там состоялся саммит Европейского политического сообщества, а 5 мая собравшиеся лидеры десятков стран Евросоюза обсуждают будущее присоединение Армении к ЕС.

