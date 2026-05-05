NYT рассказала о неофициальном обмене военным опытом Украины и Тайваня

Волонтеры и военные компании Тайваня начали перенимать военный опыт и технологии Украины на фоне опасений из-за возможного столкновения с Китаем, сообщает The New York Times (NYT).
Их усилия, пишет NYT, осуществляются в обход официальных дипломатических или военных отношений между Украиной и Тайванем, а также с учетом чувствительности обоих правительств к возможному недовольству Китая. Украинская индустрия дронов зависит от Китая в поставках большинства комплектующих, таких как двигатели и аккумуляторы. Тайвань также глубоко интегрирован в китайскую экономику, несмотря на конфликт.
При этом Киев и Тайбэй, как отмечает газета, также несколько сблизились. Тайвань оказывал помощь в восстановлении Украины, а украинские законодатели посещали Тайбэй.
Оборонные аналитики и отставные тайваньские военные критикуют армию Тайваня за медленное внедрение инноваций и неспособность освоить «асимметричную войну», пишет NYT. Опыт украинского конфликта очень ценен, заявил изданию заместитель генерального директора Управления промышленного развития Министерства экономики Тайваня Цзоу Юйсинь. Он отметил, что секретность технологий военного времени затрудняет изучение украинских методов.
Тайвань стал для украинских производителей дронов «воротами для китайских запчастей»: даже после ужесточения Пекином прямых продаж в Украину компоненты оставались доступны через Тайвань, отметила газета. В 2025 году Тайвань экспортировал более 70 тыс. дронов в Чехию и более 30 тыс. в Польшу — большинство, по данным аналитиков, в итоге попало на Украину.
Кроме того, международные подрядчики продают тайваньским военным дроны как «испытанные на Украине», а местные производители, например Thunder Tiger, отправляли свои модели на Украину для тестирования. Украинских инженеров также просят разрабатывать конструкции специально под нужды Тайваня, отмечает NYT.
Пекин рассматривает Тайвань как свою неотъемлемую провинцию, которая должна рано или поздно воссоединиться с материком. КНР продвигает принцип «одного Китая» и не исключает применения военной силы. NYT отметила, что Киев поддерживает принцип «одного Китая», такой же позиции придерживается и Россия.
Тайвань настаивает, что функционирует как независимое демократическое государство со своей конституцией, армией и правительством.
В октябре прошлого года заместитель начальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн заявил, что поражение Украины в военном конфликте с Россией может подтолкнуть Китай к «большей агрессии» в отношении Тайваня. «Мы желаем им [Украине] победы. Мы можем использовать это для повышения нашей общей готовности», — заявил он.
Москва выступает против военной помощи Киеву.