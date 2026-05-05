CNN рассказал, как Трамп стал самым непопулярным президентом США

Дональд Трамп, возможно, стал самым непопулярным президентом США за всю историю, сообщает CNN.
Телекомпания приводит свои данные, согласно которым средний рейтинг Трампа составляет 35%, что сближает его с Джорджем Бушем-младшим, единственным президентом со времён Джимми Картера, чей рейтинг на протяжении значимого промежутка времени не превышал этот уровень.
CNN отмечает, что в течение более чем 15 месяцев президентства Трампа «ситуация ухудшалась стабильно и неуклонно». Нынешний президент вступил в должность с самым высоким рейтингом за всю историю: согласно некоторым опросам, в конце января 2025 года его поддерживали более 50% избирателей. Но он быстро начал терять поддержку.
Телекомпания считает, что основными причинами этого стало решение о помиловании практически всех обвиняемых по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также беспорядочные сокращения государственных служащих, проводимые Департаментом по повышению эффективности правительства (DOGE) под руководством «крайне непопулярного» Илона Маска. Также падению рейтинга Трампа способствовали развязанные им тарифные войны и политика в сфере иммиграции, которая вызвала несогласие у большинства американцев. Но самым важным фактором стала война в Иране, которую сочли ошибкой более 60% граждан, пишет CNN.
«Рейтинг Трампа не то чтобы резко упал: с 38% в среднем в конце февраля, когда началась война, до 35% сегодня. Но из-за войны у Трампа стало меньше сторонников, и люди, которые годами решительно поддерживали его, изменили свою позицию. Кроме того, его экономические показатели опустились до рекордно низкого уровня», — отмечает телекомпания. 64% людей, которые сейчас не одобряют его деятельность, согласно опросу CNN Poll of Polls, составляют большую долю, чем практически в любом другом опросе за весь его первый срок.
Также в качестве одной из основных причин нынешней непопулярности Трампа телекомпания называет резко выросшую в результате его решений стоимость жизни. «Цены на бензин взлетели до 4 долларов за галлон, и рейтинг одобрения экономической политики Трампа в опросах CNN упал до рекордно низкого уровня в 31%. И без того низкие показатели одобрения его действий в отношении стоимости жизни упали еще сильнее — до такой степени, что, согласно большинству опросов, 70% и более респондентов не одобряют его политику в этом вопросе», — отмечает CNN.
Американцы считают, что Трамп попросту не уделяет внимания ключевому для них вопросу стоимости жизни. «Мартовский опрос CNN показал, что 67% американцев считают, что Трамп уделяет недостаточно внимания самым важным проблемам страны», — пишет CNN.
Также всё меньше доверия вызывает его компетентность и деловые качества. «Один из недавних опросов показал, что 61% американцев и даже 30% республиканцев согласны с тем, что Трамп “с возрастом стал неуравновешенным”», — сообщает телекомпания.
«И все это ставит Республиканскую партию под угрозу жесткого осуждения со стороны избирателей всего через полгода, на промежуточных выборах 2026 года», — отмечает CNN. Чем менее популярен президент, тем хуже обстоят дела у его партии, констатирует телекомпания.
Согласно данным опроса Washington Post-ABC News-Ipsos, рейтинг неодобрения действий Дональда Трампа достиг 62% — самого высокого уровня за два срока его пребывания у власти. Как пишет WP, низкие рейтинги президента ставят под серьезную угрозу и без того незначительное большинство республиканцев в палате представителей, а теперь они угрожают и их большинству в сенате в преддверии промежуточных выборов.
WP также сообщало, что команда Трампа обсуждает «худшие сценарии» перед выборами, включая потерю контроля над конгрессом. В администрации усиливается подготовка к возможным расследованиям против демократов, утверждает издание.