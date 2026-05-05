Самые сильные самбисты — в «Истоке»

Проведение турнира по самбо поддержали депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Данила Воротников и Сергей Конько.
О соревнованиях в школе № 199 города Новосибирска, посвящённых памяти Александра Воротникова, депутат Сергей Конько рассказал: «Турнир стал данью памяти человеку, который воспитал не одно поколение сильных и целеустремленных людей. Александр Александрович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию молодежи и образованию. Он работал тренером по самбо, возглавлял спортивную школу, а позже руководил школой № 199. Его вклад в развитие подрастающего поколения невозможно переоценить».
По словам Данилы Воротникова, турнир в память о его отце начинался пять лет назад как районный с количеством участников до сорока человек. Проходил на базе новосибирской 199-й школы, расположенной на улице Лазурная, 27. Место проведения не изменилось, но стали приезжать команды из сельских образовательных организаций Новосибирской области, из Алтайского края. В этом году участие приняли как новосибирские самбисты, так и ребята из Болотного, Колывани, Маслянино, Черепаново — всего 120 человек.
Турнир в рамках президентского проекта «Самбо в школу» традиционно поддерживается депутатами Законодательного Собрания и городского Совета депутатов. Данила Воротников также поблагодарил за помощь в организации соревнований директора школы Ольгу Хлебникову, а выступая на открытии обратился со словами признательности ко всем участникам, которые приехали показать свои умения и навыки. Их борьбу высоко оценили ученики Александра Александровича, которых он тренировал, вице-президент Новосибирской региональной федерации самбо Роман Гуща, участник проекта Законодательного Собрания «В одной команде со СВОими» Армен Маргарян. Показательные выступления продемонстрировали курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Впоследствии количество участников турнира может вырасти, уверен Данила Воротников: «Если дальше будет возможность развивать турнир, проводить его на других площадках, то на соревнования могут выйти до 300 человек. Потому что только в школе № 199 занимаются самбо около 400 ребят. Главным условием отца с момента создания зала самбо было то, что любой школьник, любой желающий тренируется бесплатно. Это правило действует до сих пор».
Победителями турнира стали воспитанники детского оздоровительно-образовательного (физкультурно-спортивного) центра «Исток», руководит которым Евгений Гавриков. Награды получили все команды юных самбистов и их тренеры. Достойный призовой фонд сформировали депутаты Заксобрания по округу № 34 и депутаты горсовета. «Юлия Сергеевна Сурнина, Александр Михайлович Мухарыцын — депутаты горсовета — всегда присутствуют, поддерживают турнир. Отец всегда со всеми дружил, сотрудничал, и несмотря на то, что сегодня его нет рядом с нами, все рады участвовать в продолжении его дела. Потому что оно посвящено развитию спорта, воспитанию здорового и сильного молодого поколения, в котором страна сегодня особо нуждается. И хочется, чтобы больше людей владели национальным видом спорта, чтобы занимались самбо и достигали успехов».
16+