Самые сильные самбисты — в «Истоке»

Победителями турнира стали воспитанники детского оздоровительно-образовательного (физкультурно-спортивного) центра «Исток», руководит которым Евгений Гавриков. Награды получили все команды юных самбистов и их тренеры. Достойный призовой фонд сформировали депутаты Заксобрания по округу № 34 и депутаты горсовета. «Юлия Сергеевна Сурнина, Александр Михайлович Мухарыцын — депутаты горсовета — всегда присутствуют, поддерживают турнир. Отец всегда со всеми дружил, сотрудничал, и несмотря на то, что сегодня его нет рядом с нами, все рады участвовать в продолжении его дела. Потому что оно посвящено развитию спорта, воспитанию здорового и сильного молодого поколения, в котором страна сегодня особо нуждается. И хочется, чтобы больше людей владели национальным видом спорта, чтобы занимались самбо и достигали успехов».