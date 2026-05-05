СМИ: Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешку Израиля»

Согласно статье, в ответ на угрозы, которые якобы ОАЭ озвучили в адрес Ирана, иранский военный сообщил, что эмиратцы пока не объявляли о них официально, а все, что было сказано до сих пор, — это сообщения СМИ со ссылкой на источники. Однако он предупредил, что, если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, все их «интересы» станут мишенью для Ирана и ни один эмиратский объект не останется в безопасности.