Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешку Израиля»

Иранский военный источник предупредил, что, если ОАЭ предпримут иррациональные действия, все их «интересы» станут мишенью для Ирана, передает международное информационное агентство Islam Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в ответ на угрозы, которые якобы ОАЭ озвучили в адрес Ирана, иранский военный сообщил, что эмиратцы пока не объявляли о них официально, а все, что было сказано до сих пор, — это сообщения СМИ со ссылкой на источники. Однако он предупредил, что, если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, все их «интересы» станут мишенью для Ирана и ни один эмиратский объект не останется в безопасности.

ОАЭ знают, что они находятся в очень хрупком стеклянном доме… Если они захотят повторить ошибку 40-дневной войны, мы полностью откажемся от сдержанности и разберемся с этим гнездом сионистов, как если бы оно было частью сионистского режима.

иранский военный чиновник

В понедельник Министерство обороны ОАЭ объявило, что средства ПВО перехватили 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, якобы запущенные с территории Ирана. Американский канал CNN сообщил, что для перехвата приближающейся ракеты была использована израильская система ПВО «Железный купол», тайно развернутая в ОАЭ.

Если эмиратцы станут пешками Израиля и просчитаются, они извлекут урок, который никогда не забудут.

иранский военный чиновник
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше