СМИ: Иран предостерег ОАЭ от превращения в «пешку Израиля»

Согласно статье, в ответ на угрозы, которые якобы ОАЭ озвучили в адрес Ирана, иранский военный сообщил, что эмиратцы пока не объявляли о них официально, а все, что было сказано до сих пор, — это сообщения СМИ со ссылкой на источники. Однако он предупредил, что, если ОАЭ предпримут «иррациональные» действия, все их «интересы» станут мишенью для Ирана и ни один эмиратский объект не останется в безопасности.
ОАЭ знают, что они находятся в очень хрупком стеклянном доме… Если они захотят повторить ошибку 40-дневной войны, мы полностью откажемся от сдержанности и разберемся с этим гнездом сионистов, как если бы оно было частью сионистского режима.
В понедельник Министерство обороны ОАЭ объявило, что средства ПВО перехватили 12 баллистических ракет и четыре беспилотника, якобы запущенные с территории Ирана. Американский канал CNN сообщил, что для перехвата приближающейся ракеты была использована израильская система ПВО «Железный купол», тайно развернутая в ОАЭ.
Если эмиратцы станут пешками Израиля и просчитаются, они извлекут урок, который никогда не забудут.