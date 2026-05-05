Лукашенко настораживает поток обращений за льготами и «коврижками»

В частности, правительство внесло проект указа о реструктуризации задолженности организаций цементной отрасли.
«Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и “коврижками”. Особенно с назначением нового премьер-министра (Александра Турчина — Sputnik)», — сказал президент.
При этом он отметил, что ему не хотелось бы думать, что таким образом глава правительства открывает какую-то новую политику.
«Это же понятно — курсовые разницы и прочее… Взял конкретный директор предприятие — иди и работай, упирайся. Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать, и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать», — обратил внимание Лукашенко.
Он уточнил, что, может быть, кому-то и надо помочь, но в тех случаях, когда это необходимо государству.
Президент также подчеркнул, что он очень часто требует заключений от Комитета госконтроля и руководства Нацбанка по тому или иному вопросу, чтобы сформировать «одну линию».
«Потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что он понимает суть этого предложения, но он всегда ориентировал на то, что надо заставлять работать руководителя.
«Мы туда поставили людей. Идите упирайтесь и работайте, давайте результат в тех условиях, которые сегодня складываются. Что значит, мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать», — подчеркнул белорусский лидер.