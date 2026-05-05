Губернатор поздравил почётного гражданина Канска Анатолия Потапова с Днём Великой Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе рабочей поездки в Канск, глава региона Михаил Котюков навестил ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Александровича Потапова. Коренной сибиряк рассказал главе региона о своём жизненном пути.

Источник: НИА Красноярск

Анатолий Александрович родился в деревне Пашино Мотыгинского района. На фронт ушёл 17-летним юношей. Воевал в составе стрелкового полка, был пулемётчиком, возил на передовую боеприпасы. Прошёл Западную Украину, участвовал в освобождении Львова. Пережил контузию после бомбёжки.

Трудовая биография Анатолия Александровича началась ещё до войны в колхозе села Тасеево. Затем — битва с фашистами. С 1946 года работал шофёром в автоколонне № 45658, затем помощником мастера на Хлопчатобумажном комбинате, трудился машинистом и слесарем. На пенсию ушёл в 1996 году, занимался любимым хобби — рыбалкой.

Сегодня Анатолий Александрович внимательно следит за здоровьем и старается больше гулять. В 2025 году он удостоен звания «Почётный гражданин города Канска».

Губернатор поздравил ветерана с Днём Великой Победы и передал подарки к празднику.

«Спасибо за Победу! Крепкого сибирского здоровья вам и берегите себя», — обратился Михаил Котюков к фронтовику.

В этот же день Губернатор Красноярского края возложил цветы к Вечному огню на Мемориале «Победа». Вместе с Героем России Олегом Ликонцевым и жителями города он почтил память павших героев Великой Отечественной войны.