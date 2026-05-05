WP: администрация Трампа начала готовиться к поражению на промежуточных выборах в конгресс

На закрытых брифингах юристы Белого дома учат членов команды Дональда Трампа, как сотрудничать с «демократическим» конгрессом, пишет американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что брифинги за последний месяц имеют «сильный оттенок» промежуточных выборов: сотрудники Белого дома начали готовиться к вероятной победе демократов на промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся в США в ноябре.

По данным WP, юристы проводят 30-минутные закрытые брифинги для членов республиканской администрации Трампа, рассказывая, как наилучшим образом подготовиться к надзору со стороны конгресса, который осенью, вероятнее всего, «возьмут» демократы.

Юристы призывают членов администрации быть осторожными с тем, что они излагают в письменной форме, и объясняют, как своевременно реагировать на запросы конгресса.

«Для всех очевидно, что это очень вероятно. Это был трезвый разговор», — признался один из чиновников, присутствовавших на закрытом брифинге, имея в виду возможность того, что в ноябре республиканцы «потеряют» как минимум одну из двух палат конгресса.

WP напоминает, что популярность Трампа продолжает падать из-за ухудшения экономической ситуации в США на фоне войны против Ирана, а также из-за других проблем.

Опрос, проведенный WP, ABC News и Ipsos, показал, что в вопросе о том, какой партии избиратели отдадут предпочтение на ноябрьских выборах, демократы оторвались от республиканцев уже на пять пунктов по сравнению всего с двумя пунктами в феврале и октябре.

Трамп, в свою очередь, предостерег Республиканскую партию от поражения на промежуточных выборах в конгресс: «Вы должны выиграть промежуточные выборы, потому что, если мы не выиграем, они (демократы) найдут причину объявить мне импичмент. Меня подвергнут импичменту».

