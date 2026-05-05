WP: администрация Трампа начала готовиться к поражению на промежуточных выборах в конгресс

Юристы призывают членов администрации быть осторожными с тем, что они излагают в письменной форме, и объясняют, как своевременно реагировать на запросы конгресса.
«Для всех очевидно, что это очень вероятно. Это был трезвый разговор», — признался один из чиновников, присутствовавших на закрытом брифинге, имея в виду возможность того, что в ноябре республиканцы «потеряют» как минимум одну из двух палат конгресса.
Опрос, проведенный WP, ABC News и Ipsos, показал, что в вопросе о том, какой партии избиратели отдадут предпочтение на ноябрьских выборах, демократы оторвались от республиканцев уже на пять пунктов по сравнению всего с двумя пунктами в феврале и октябре.
Трамп, в свою очередь, предостерег Республиканскую партию от поражения на промежуточных выборах в конгресс: «Вы должны выиграть промежуточные выборы, потому что, если мы не выиграем, они (демократы) найдут причину объявить мне импичмент. Меня подвергнут импичменту».