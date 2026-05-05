Китай призвал США немедленно отменить блокаду и снять санкции с Кубы

«Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее государственного суверенитета и безопасности, решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Кубы и призывает США немедленно прекратить блокаду и отменить санкции против Кубы, а также любые формы принуждения и давления», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.