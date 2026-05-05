Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что его настораживает в работе правительства

Президент Беларуси сказал, что его настораживает поток обращений за льготами и «коврижками».

Источник: Комсомольская правда

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством правительства, пишет БелТА.

— Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками», — сказал Лукашенко. — Особенно с назначением нового премьер-министра.

Он отметил, что не хотелось бы думать, что таким образом открывается «какая-то новая политика: вот это дадим, это».

— Это же понятно — курсовые разницы и прочее… Взял конкретный директор предприятие — иди и работай, упирайся, — подчеркнул президент Беларуси. — Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать и как войти в положение.

Александр Лукашенко высказал опасения, что «правительство может взять такой курс, если не взяло»:

— Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко проводит большое совещание с Совмином по судьбе и поддержке двух предприятий и целой отрасли.

Еще Лукашенко обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций мира.

Узнайте, что Белстат раскрыл реальные данные о рождаемости в Беларуси.

Прочитайте, что можно и что нельзя делать белорусам на кухне в многоэтажке: замена газа на электрику, дополнительная дверь на балкон, чистка вентшахт, срок 10−14 лет для плит.

И мы писали, что произошло в Бресте, где слышали громкий звук поздно вечером 4 мая.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше