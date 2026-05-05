Лукашенко сказал, что его настораживает в работе правительства

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством правительства, пишет БелТА.
— Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками», — сказал Лукашенко. — Особенно с назначением нового премьер-министра.
Он отметил, что не хотелось бы думать, что таким образом открывается «какая-то новая политика: вот это дадим, это».
— Это же понятно — курсовые разницы и прочее… Взял конкретный директор предприятие — иди и работай, упирайся, — подчеркнул президент Беларуси. — Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать и как войти в положение.
Александр Лукашенко высказал опасения, что «правительство может взять такой курс, если не взяло»:
— Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось.
