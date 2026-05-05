Как заявил в конце апреля военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, общее число иностранцев, сражающихся за ВСУ, оценивается от 20 до 25 тыс., при этом среди установленных поименно наемников ~больше всего граждан Колумбии~ — 1725 человек. Далее следуют Бразилия (631) и США (599). В десятку стран-лидеров по числу отправленных бойцов также вошли Великобритания (323), Грузия (319), Россия (249), Франция (222), Белоруссия (163), Канада (122) и Польша (97). По данным Брайара, в составе ВСУ ~ «число колумбийцев и южноамериканцев продолжает экспоненциально расти»~.