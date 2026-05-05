Умер отец убитой и залитой бетоном Анны Калюжной

«Анна регулярно приходила в ночной магазинчик, где я работала. Часто была с сыном и отцом. Покупали белый хлеб, булочки, рогалики. Было заметно, что отец болеет, и что сын тоже не совсем здоров, но они всегда выглядели очень опрятно. Анна о них хорошо заботилась и сама выглядела ухоженно, с аккуратной причёской. Всегда приветливая, улыбчивая. Исходила от этой женщины светлая энергия. Когда я узнала, что её жестоко убили, то очень расстроилась», — рассказала rostov.aif.ru знакомая трагически погибшей Анны Калюжной Ирина Никонорова.
Жизнь 45-летней женщины оборвалась, когда она пошла на свидание накануне Дня всех влюблённых. Вместо романтики её ждала смерть. Чтобы замести следы, преступник залил тело бетоном в подвале своего дома. Убийца пойман, дело передано в суд. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Тело в бетоне.
Всё произошло в небольшом шахтёрском городе Гуково Ростовской области. В ночь с 13 на 14 февраля Анна, познакомившись с мужчиной в интернете, пришла к нему в гости. Вечер, который должен был стать началом чего-то тёплого, обернулся кошмаром. 38-летний хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры избил её, нанес много ударов по голове. Женщина погибла.
Когда Анна не вернулась домой, родные забили тревогу и обратились в полицию. Женщину объявили в розыск, а вскоре сотрудники правоохранительных органов вышли на след подозреваемого, который во всём признался и указал место, где спрятал тело.
Чтобы скрыть преступление, мужчина перенёс тело в подвал. На кадрах оперативной съёмки его голос звучал пугающе ровно: «Я потащил тело, открыл подвал, сбросил вниз. Потом сжёг одежду и сумку с личными вещами. Тело не смог достать обратно и решил его забетонировать».
Доверчивая и добрая.
По рассказам друзей и знакомых погибшей, Анна была единственной опорой для своей семьи, растила 18-летнего сына с неврологическим заболеванием и ухаживала за пожилым отцом, пережившим два инсульта.
«Аня была светлым человеком. Весёлая, позитивная. Немножко импульсивная, могла резко засмеяться. В ней текла кавказская кровь. Папа — грузин, а мама — русская», — рассказала rostov.aif.ru одноклассница Марина Мирошниченко.
Несмотря на тяжесть быта, Анна не теряла надежды. Она мечтала найти спутника жизни, верила в лучшее. Страница Анны в соцсетях до сих пор открыта. С фотографий смотрит молодая красивая женщина, глаза которой святятся радостью.
Среди тех, кто знал Анну ближе всего в последние годы, были мамы других особенных детей.
«У нас схожие ситуации: у меня, как и у неё, ребёнок с инвалидностью, практически с таким же диагнозом. Летом мы вместе возили детей на обследование и тогда наше общение сложилось тепло. Анна была светлым, добрым и отзывчивым человеком. Очень доверчивой, пожалуй, даже слишком, но, видимо, это шло от её открытости и искренности. Её главной заботой были отец и сын. Когда узнала о том, что с ней случилось, была в глубоком шоке», — рассказала rostov.aif.ru Милена Л.
Не пережил смерти дочери.
Анна с семьёй проживала на съёмной квартире, и после её гибели сразу встал вопрос о том, как дедушка с внуком будут жить дальше. С момента гибели Анны прошло более двух месяцев, и rostov.aif.ru стали известны трагические новости.
«Я от знакомой узнала, что отец Анны умер. Он болел после двух инсультов, смерть дочери стала для него ударом. Сына к себе пока забрала бывшая соседка Анны, у которой тоже ребёнок-инвалид. Что будет дальше с парнем, не известно», — рассказала rostov.aif.ru продавец местного магазинчика Ирина Никонорова.
Гуково, тихий город, до сих пор не может прийти в себя.
«Царство небесное Анне. Странно, у нас вроде бы такой тихий город, и вдруг убийство», — пишут местные жители в комментариях.
Большинство из них помнят Анну как женщину, которая, несмотря на все трудности, несла в мир добро и тепло. Теперь близкие ждут справедливого суда над человеком, который своим страшным поступком не только забрал жизнь, но и стал причиной ещё одной смерти, оставив сиротой ребёнка-инвалида.