Лукашенко сказал, где надо заложить сад, который обеспечит Минск яблоками

Президент Беларуси предложил заложить под Минском хороший сад.

Источник: Комсомольская правда

Во время совещания с руководством правительства, которое прошло 5 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил заложить под Минском сад, пишет БелТА.

Президент Беларуси обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский»:

— Красиво — я и сегодня, и вчера посмотрел. Только я думаю, что на этих землях нам лучше возделывать. Я знаю, что нам надо под Минском. Я бы сад заложил. Хороший сад, мы умеем это делать.

Продолжая эту тему, он отметил:

— В Молодечно этот парень (руководитель крестьянского фермерского хозяйства «СПАРТАН-АГРО». — Ред.). Он умеет это делать. Он бы помог ему, если нужно.

Лукашенко подчеркнул, что для сада там есть все условия, в том числе достаточно воды.

— Я бы там сад посадил. И мы бы Минск полностью яблоком обеспечили, — сказал президент Беларуси.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко проводит большое совещание с Совмином по судьбе и поддержке двух предприятий и целой отрасли.

Еще Лукашенко сказал, что его настораживает в работе правительства.

Кроме того, Лукашенко обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций мира.

Прочитайте, что в Беларуси вступили в силу новые санитарные нормы: ликвидация последствий аварий в подъезде за 1−3 дня, мытье мусороприемных камер каждый месяц, чистота во дворах и правила для кошек.

