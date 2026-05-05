Лукашенко сказал, где надо заложить сад, который обеспечит Минск яблоками

Во время совещания с руководством правительства, которое прошло 5 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил заложить под Минском сад, пишет БелТА.
Президент Беларуси обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату «Дзержинский»:
— Красиво — я и сегодня, и вчера посмотрел. Только я думаю, что на этих землях нам лучше возделывать. Я знаю, что нам надо под Минском. Я бы сад заложил. Хороший сад, мы умеем это делать.
Продолжая эту тему, он отметил:
— В Молодечно этот парень (руководитель крестьянского фермерского хозяйства «СПАРТАН-АГРО». — Ред.). Он умеет это делать. Он бы помог ему, если нужно.
Лукашенко подчеркнул, что для сада там есть все условия, в том числе достаточно воды.
— Я бы там сад посадил. И мы бы Минск полностью яблоком обеспечили, — сказал президент Беларуси.
