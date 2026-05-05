Политолог: Армения пытается максимально интегрироваться в западную повестку

Эксперт напомнил про инициативу Трампа в Армении — строительство транзитного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через участок территории Армении. Договоренность о строительстве была достигнута во время встречи лидеров Азербайджана и Армении с президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года.
Глубоко во все эти процессы стал вовлекаться Дональд Трамп — вспоминаем историю с «дорогой Трампа», которая тоже является недружественной акцией по отношению с Россией, потому что предлагает альтернативу важного для РФ пути «Север — Юг». Армения не просто отдаляется, а действительно пытается максимально интегрироваться в западную повестку.
Собеседник Новостей Mail также отметил определенный дрейф Армении в сторону Турции. Он рассказал, что долгое время у Еревана не было нормальных отношений, в том числе торговых, с Анкарой, но сейчас при посредничестве Баку они начинают развиваться.
По мнению политолога, Европейский союз хочет углубить интеграцию с Арменией для того, чтобы сильнее оторвать ее от Российской Федерации. Саммиты Евросоюза в Армении — яркое тому подтверждение.
Важно отметить, что Армения добровольно предоставила для ЕС такую антироссийскую площадку. Тот же Зеленский в Ереван прилетел не с Пашиняном поговорить, для него это очередная возможность пообщаться с европейцами, в том числе по программе PURL.
В целом, факт диалога между украинской и армянской стороной на полях саммитов ЕС является показательным, резюмирует Пятибратов.
Армения выбрала свою сторону, Пашинян давно к этому шел. В зависимости от конъюнктуры он иногда делал шаги в сторону России, но его главная цель понятна — сближение с Европой, сближение с Америкой, сближение с Западом в целом в ущерб интересам Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что по итогам первого саммита Армения — Евросоюз инвестиции стран ЕС в Армению достигнут 2,5 млрд евро, они поступят в рамках программы «Глобальный портал».