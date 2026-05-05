Экс-посол сообщил, что США не воспринимают всерьез укрепление обороны ЕС

Он назвал преувеличенными опасения по поводу того, что ведущиеся в Евросоюзе разговоры о расширении статьи о взаимной обороне базового договора ЕС приведут к тому, что Дональд Трамп снизит уровень приверженности США 5-й статье НАТО.
«Говорить об общеевропейской обороне пока рано. Европе нужно сначала научиться ходить, а потом уже бегать — общие закупки, более эффективное расходование средств», — сказал Гарднер через несколько дней после того, как Трамп пообещал вывести из Германии американские войска.
По словам экс-посла, он не разделяет опасений европейских столиц по поводу того, что они могут разозлить Трампа, заговорив о взаимной обороне в рамках ЕС, которая предусмотрена статьей Лиссабонского договора 42.7. «Не думаю, что Дональду Трампу это важно», — сказал он.
«В Вашингтоне к угрозам со стороны ЕС относятся с большим пренебрежением — их просто не воспринимают всерьез. Взять хотя бы неоднократные угрозы применить торговую дубинку — они ни к чему не привели», — сообщил Гарднер.
По его мнению, Евросоюзу сейчас следует сосредоточиться на повышении экономической жизнеспособности и действиях, которые необходимы для этого в краткосрочной перспективе. «Сейчас самое время сделать евро реальным конкурентом доллара, поскольку растет обеспокоенность по поводу устойчивости налогово-бюджетной политики США. Окно возможностей открыто, но оно не будет оставаться открытым вечно», — сказал Гарднер.
25 апреля экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на фоне угроз США покинуть НАТО оборону Европы должна взять на себя «коалиция желающих», в которой ведущую роль следует играть Британии и Франции. «В будущем можно будет обсуждать множество интересных структур, позволяющих Европе самостоятельно управлять своей судьбой, но сейчас нам нужна “коалиция желающих”, в состав которой войдет новый орган принятия решений», — сказал Расмуссен.
1 апреля Euractiv сообщил, что европейские дипломаты внесут коррективы в статью о взаимной обороне Договора о Европейском союзе в мае 2026 года. Статья обяжет страны ЕС помогать друг другу в случае военной угрозы всеми доступными средствами.