Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-посол сообщил, что США не воспринимают всерьез укрепление обороны ЕС

Заявления политиков из стран ЕС о необходимости укреплять европейскую оборону без участия США не способны повлиять на Трампа, рассказал бывший посол США в Евросоюзе.

Источник: Reuters

В Вашингтоне не воспринимают всерьез какие-либо угрозы со стороны ЕС, сообщил экс-посол США в Евросоюзе (2014−2017 годы) Энтони Гарднер. Его слова приводит Euractiv.

Он назвал преувеличенными опасения по поводу того, что ведущиеся в Евросоюзе разговоры о расширении статьи о взаимной обороне базового договора ЕС приведут к тому, что Дональд Трамп снизит уровень приверженности США 5-й статье НАТО.

«Говорить об общеевропейской обороне пока рано. Европе нужно сначала научиться ходить, а потом уже бегать — общие закупки, более эффективное расходование средств», — сказал Гарднер через несколько дней после того, как Трамп пообещал вывести из Германии американские войска.

По словам экс-посла, он не разделяет опасений европейских столиц по поводу того, что они могут разозлить Трампа, заговорив о взаимной обороне в рамках ЕС, которая предусмотрена статьей Лиссабонского договора 42.7. «Не думаю, что Дональду Трампу это важно», — сказал он.

«В Вашингтоне к угрозам со стороны ЕС относятся с большим пренебрежением — их просто не воспринимают всерьез. Взять хотя бы неоднократные угрозы применить торговую дубинку — они ни к чему не привели», — сообщил Гарднер.

По его мнению, Евросоюзу сейчас следует сосредоточиться на повышении экономической жизнеспособности и действиях, которые необходимы для этого в краткосрочной перспективе. «Сейчас самое время сделать евро реальным конкурентом доллара, поскольку растет обеспокоенность по поводу устойчивости налогово-бюджетной политики США. Окно возможностей открыто, но оно не будет оставаться открытым вечно», — сказал Гарднер.

25 апреля экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на фоне угроз США покинуть НАТО оборону Европы должна взять на себя «коалиция желающих», в которой ведущую роль следует играть Британии и Франции. «В будущем можно будет обсуждать множество интересных структур, позволяющих Европе самостоятельно управлять своей судьбой, но сейчас нам нужна “коалиция желающих”, в состав которой войдет новый орган принятия решений», — сказал Расмуссен.

1 апреля Euractiv сообщил, что европейские дипломаты внесут коррективы в статью о взаимной обороне Договора о Европейском союзе в мае 2026 года. Статья обяжет страны ЕС помогать друг другу в случае военной угрозы всеми доступными средствами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше