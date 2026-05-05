RS: «Золотой флот» и «Золотой купол» — «подростковые фантазии» Трампа

Издание, иронично называя «Золотой флот» проектом «Большой дерьмовый линкор Трампа», отмечает, что министр ВМС Джон Фелан уже лишился поста из-за него. Проект, который направлен на противодействие морской экспансии Китая, осуждают за то, что новый гигантский линкор будет уязвим для современных беспилотников и станет для ВМС США откатом назад, ко временам Второй мировой войны.