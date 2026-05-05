RS: «Золотой флот» и «Золотой купол» — «подростковые фантазии» Трампа

Предложения президента США Дональда Трампа по созданию «Золотого купола» и «Золотого флота» подверглись резкой критике со стороны военных экспертов и аналитиков, причем некоторые назвали эти проекты нереалистичными «подростковыми фантазиями» или «инициативами Тома Свифта*», подчеркивая их абсурдность.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Золотой флот»

«Золотой флот» предполагает трансформацию военно-морских сил США, включая пополнение флота новыми линкорами класса Trump и акцент на огневой мощи, такой как электронные рельсовые пушки и лазеры, говорится в статье американского интернет-издания Responsible Statecraft.

Как утверждают эксперты, «Золотой флот» продвигают «гражданские назначенцы из Пентагона» и «помощники в форме» и он не отвечает реалистичным военным требованиям.

Издание, иронично называя «Золотой флот» проектом «Большой дерьмовый линкор Трампа», отмечает, что министр ВМС Джон Фелан уже лишился поста из-за него. Проект, который направлен на противодействие морской экспансии Китая, осуждают за то, что новый гигантский линкор будет уязвим для современных беспилотников и станет для ВМС США откатом назад, ко временам Второй мировой войны.

Критики отзываются о «Золотом флоте» Трампа как о ностальгической «подростковой фантазии» для создания «визуального великолепия» боевых кораблей, а не для современной тактики ведения боя.

Хотя ВМС США готовы потратить на проект 17 млрд долларов, что превышает бюджет на строительство нового авианосца, он, по сути обречен. Линкор класса Trump станет катастрофой, если конгресс выделит на него средства, предупреждает издание.

«Золотой купол»

Эксперты считают создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», анонсированной Трампом в январе 2025 года, дорогостоящим и технологически недоказанным «супероружием». Аналитик сравнивают «Золотой купол» с программой экс-президента Рональда Рейгана «Звездные войны» 1980-х годов, от которой отказались как от технически неосуществимой. RS отмечает, что проект «Золотой купол» основан на технологиях, которые еще предстоит протестировать, таких как крупномасштабные ракеты-перехватчики космического базирования, и считается технически рискованным.

Критики называют этот проект Трампа «шуткой» и «мошенничеством»: хотя Пентагон оценивает его примерно в 175−185 млрд долларов, по мнению экспертов, в итоге он может обойтись в 3,6 трлн долларов.

В заключение RS отмечает, что приоритетное внимание «золотому» оружию Трампа не приведет к лелеемым результатам, зато триллионные расходы лягут тяжким бременем на плечи американским налогоплательщикам, увеличат госдолг и приблизят США банкротству.

* Том Свифт — главный герой серии одноименных книг для подростков в жанре научной фантастики, издаваемых в США с начала XX века. Изначально Свифт — юный гений, делающий опережающие свое время изобретения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше