RS: «Золотой флот» и «Золотой купол» — «подростковые фантазии» Трампа

«Золотой флот»
Издание, иронично называя «Золотой флот» проектом «Большой дерьмовый линкор Трампа», отмечает, что министр ВМС Джон Фелан уже лишился поста из-за него. Проект, который направлен на противодействие морской экспансии Китая, осуждают за то, что новый гигантский линкор будет уязвим для современных беспилотников и станет для ВМС США откатом назад, ко временам Второй мировой войны.
Хотя ВМС США готовы потратить на проект 17 млрд долларов, что превышает бюджет на строительство нового авианосца, он, по сути обречен. Линкор класса Trump станет катастрофой, если конгресс выделит на него средства, предупреждает издание.
«Золотой купол»
Эксперты считают создание системы противоракетной обороны «Золотой купол», анонсированной Трампом в январе 2025 года, дорогостоящим и технологически недоказанным «супероружием». Аналитик сравнивают «Золотой купол» с программой экс-президента Рональда Рейгана «Звездные войны» 1980-х годов, от которой отказались как от технически неосуществимой. RS отмечает, что проект «Золотой купол» основан на технологиях, которые еще предстоит протестировать, таких как крупномасштабные ракеты-перехватчики космического базирования, и считается технически рискованным.
В заключение RS отмечает, что приоритетное внимание «золотому» оружию Трампа не приведет к лелеемым результатам, зато триллионные расходы лягут тяжким бременем на плечи американским налогоплательщикам, увеличат госдолг и приблизят США банкротству.
* Том Свифт — главный герой серии одноименных книг для подростков в жанре научной фантастики, издаваемых в США с начала XX века. Изначально Свифт — юный гений, делающий опережающие свое время изобретения.