Эксперт объяснил, почему Фицо мог отказаться посетить парад Победы

По мнению эксперта, отсутствие политика на торжествах 9 Мая не станет серьезной проблемой.
«Пару лет назад, когда Чехия решила испортить свои отношения с Россией, один военный атташе при их посольстве получил приказ из Праги не приходить на парад Победы. Он рассудил следующим образом: “Ладно, мне дали команду не посещать, но мне никто не запрещал провести мероприятие на Поклонной горе”. И он собрал ветеранов Великой Отечественной войны, которые воевали за освобождение Чехословакии. Он все равно показал свое уважение», — вспомнил собеседник NEWS.ru.
Перенджиев сравнил произошедшее с ситуацией, в которой оказался премьер-министр Словакии. Эксперт добавил, что Фицо действует в рамках ограничений, наложенных странами ЕС. При этом, как считает политолог, словацкому премьеру никто не может запретить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или участие в церемонии возложения цветов к мемориалу павшим воинам. Перенджиев также допустил, что Фицо может встретиться с ветеранами.
Ожидать ухудшения отношений между Братиславой и Москвой не стоит, заключил политолог.
Ранее сам Роберт Фицо заявлял, что считает своим моральным долгом приехать в Москву на День Победы. Премьер анонсировал короткую встречу с Путиным, однако уточнил, что в военном параде участвовать не будет.