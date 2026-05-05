Эксперт объяснил, почему Фицо мог отказаться посетить парад Победы

Отказ премьер-министра Словакии Роберта Фицо от участия в параде Победы в Москве, скорее всего, продиктован давлением со стороны Евросоюза. Таким мнением с NEWS.ru поделился Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, отсутствие политика на торжествах 9 Мая не станет серьезной проблемой.

«Пару лет назад, когда Чехия решила испортить свои отношения с Россией, один военный атташе при их посольстве получил приказ из Праги не приходить на парад Победы. Он рассудил следующим образом: “Ладно, мне дали команду не посещать, но мне никто не запрещал провести мероприятие на Поклонной горе”. И он собрал ветеранов Великой Отечественной войны, которые воевали за освобождение Чехословакии. Он все равно показал свое уважение», — вспомнил собеседник NEWS.ru.

Перенджиев сравнил произошедшее с ситуацией, в которой оказался премьер-министр Словакии. Эксперт добавил, что Фицо действует в рамках ограничений, наложенных странами ЕС. При этом, как считает политолог, словацкому премьеру никто не может запретить личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или участие в церемонии возложения цветов к мемориалу павшим воинам. Перенджиев также допустил, что Фицо может встретиться с ветеранами.

Ожидать ухудшения отношений между Братиславой и Москвой не стоит, заключил политолог.

Ранее сам Роберт Фицо заявлял, что считает своим моральным долгом приехать в Москву на День Победы. Премьер анонсировал короткую встречу с Путиным, однако уточнил, что в военном параде участвовать не будет.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше