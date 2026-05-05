Фицо заявил, что не пойдет на парад Победы в Москве 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая, его слова приводит портал SME.
«Я возложу цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше», — рассказал Фицо.
При этом он добавил, что не будет испытывать каких-либо «угрызений совести» из-за поездки в российскую столицу. Глава словацкого правительства отметил, что на заседании Европейского политического сообщества, которое прошло 4−5 мая в Ереване, ни один из лидеров стран Европы не задал ему вопросов о запланированной поездке в Россию — Фицо полагает, что это связано с наличием у него «неопровержимых доводов», о которых и так знают в Европе.
Еще 1 мая премьер Словакии говорил, что в рамках поездки в Москву возложит венок в знак благодарности военнослужащим Красной Армии.
«Мне должно быть стыдно поехать в Москву и возложить красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата? Нам должно быть стыдно за то, что мы собираемся возложить цветы тем, кто освободил нас и кто подарил нам 81 год мира и спокойствия? Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», — сказал он тогда.
Кроме того, Фицо заявил, что лидеры стран Европы критикуют его за контакты с Владимиром Путиным — однако кулуарно интересуются деталями его визита.
«До этого все меня критикуют, а когда я вернусь после встречи с Путиным, все в кулуарах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал», — рассказал глава словацкого правительства.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что решение Фицо пропустить парад может быть связано с давлением Европейского Союза.
«Пару лет назад, когда Чехия решила испортить свои отношения с Россией, один военный атташе при их посольстве получил приказ из Праги не приходить на парад Победы. Он рассудил следующим образом: “Ладно, мне дали команду не посещать, но мне никто не запрещал провести мероприятие на Поклонной горе” Он все равно показал свое уважение. Мне эта ситуация напоминает то, что происходит со словацким премьером. Наверное, тут тоже прозвучал запрет или надавили страны ЕС», — заявил он в беседе с NEWS.RU.
Запрет на пролет.
В этом году, как и в прошлом, Эстония, Латвия и Литва отказались предоставить свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. Премьер Словакии в ответ заявил, что найдет другой маршрут. В 2025-м он летел в Москву через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.
Источник РИА Новости в польских дипломатических кругах предполагал, что в этот раз Фицо может отправиться в РФ на машине через Польшу и Белоруссию. Однако 1 мая пресс-секретарь чешского МИДа Адам Черге сообщил, что Прага разрешила самолету словацкого премьера пересечь свое воздушное пространство.
«Словацкая сторона подала стандартный запрос на получение разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», — сказал он (цитата по Novinky).
В Кремле действия стран Балтии, отказавшихся пропускать самолет Фицо, назвали «ребячеством» и «дуростью».
«Это, на самом деле абсолютно такое, знаете, ребячество, наверное, со знаком минус. То есть вроде бы себя называют европейцами, членами одной большой европейской семьи — и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу страну. Дурость большая. Всегда есть обходные пути», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кто приедет на парад?
Ранее в апреле помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что несколько зарубежных лидеров намерены посетить Москву на празднование Дня Победы, но их имена в Кремле пообещали назвать позже.
Ожидается, что 9 мая 2026 года на парад приедут главы ряда стран СНГ, включая президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Также среди ожидаемых участников — президент Абхазии Бадра Гунба и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парад в Москве 9 мая может быть атакован беспилотниками. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. В Госдуме заверили, что Россия способна защитить Красную площадь «от любых дронов» и пообещали ответить на любые провокации в День Победы ударами «по Банковой в первую очередь».
Еще 29 апреля в разговоре с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предложил объявить перемирие с Украиной на День Победы. Глава Белого дома поддержал инициативу, отметив, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Зеленский в свою очередь заявил о введении «режима тишины», который должен начаться раньше — в ночь на 6 мая.