СМИ: в Германии узнали, какую бригаду США выведут первой

Пентагон объявил о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение ближайших 6−12 месяцев. Вывод первой бригады начнется в ближайшее время.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о механизированной бригаде, которая оснащена бронированными машинами Stryker и размещена на базе в административном округе Верхний Пфальц (федеральная земля Бавария). Немецкая телерадиовещательная компания Bayerischer Rundfunk подтверждает, что возможным кандидатом считается 2-й кавалерийский полк.

По разным данным, на базе в районе Фильсэкка и Графенвёра находится от 10 000 до 13 000 американских военнослужащих, но, как утверждает немецкая газета Handelsblatt, по планам Пентагона, их должно остаться там только 8000.

Немецкие СМИ подчеркивают, что Фильсэкк наряду с Хоэнфельсом и Графенвером входит в число трех муниципалитетов, окружающих крупнейший в Европе военный полигон НАТО и крупнейший американский полигон за пределами США.

BR напоминает, что Трамп инициировал вывод этой бригады еще во время своего первого президентского срока, но его преемник Джо Байден остановил этот процесс.

Вывод американских военнослужащих, согласно Bild, начнется в ближайшие дни. Решение принято по приказу министра обороны США Пита Хегсета на фоне требования президента Дональда Трампа о сокращении численности американского контингента в Германии. Этот шаг последовал за обострением разногласий между США и Германией, в частности за критикой со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца действий США в конфликте с Ираном.

Трамп заявил, что сокращение может быть значительно больше, чем запланированные 5000 человек. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 39 000 американских военных. В Германии назвали это решение «ожидаемым» и подчеркнули необходимость усиления европейской обороны. Выведенные войска могут быть передислоцированы в США или в Азиатско-Тихоокеанский регион.

