СМИ: в Германии узнали, какую бригаду США выведут первой

Трамп заявил, что сокращение может быть значительно больше, чем запланированные 5000 человек. Сейчас в ФРГ дислоцируется около 39 000 американских военных. В Германии назвали это решение «ожидаемым» и подчеркнули необходимость усиления европейской обороны. Выведенные войска могут быть передислоцированы в США или в Азиатско-Тихоокеанский регион.