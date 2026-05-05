Эксперт объяснил, когда Трамп усилит давление на Зеленского

По словам Наумова, сейчас и Европейский союз, и Соединенные Штаты пытаются использовать украинского лидера для достижения собственных политических задач.
«Ближе к выборам, к тому времени, когда в США уже будет определяться их политическое будущее, Дональд Трамп на Зеленского все-таки нажмет», — заявил эксперт ИС «Вести».
Он отметил, что в текущей ситуации Зеленский становится фигурой, которой стремятся манипулировать все стороны — и европейцы, и американцы. Наумов убежден, что в ближайшее время давление на Зеленского только возрастет.
Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского хитрым человеком. Это заявление прозвучало в эфире телеканала Salem News, где обсуждались перспективы мирного урегулирования на Украине.