Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ansa: Мелони назвала потенциальный вывод войск США из Италии нежелательным выбором

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване, заявила, что не согласна с потенциальным решением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Италии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Итальянское информагентство Ansa сообщает, что в ответ на вопрос журналиста об «угрозе» Трампа вывести войска из Италии, Мелони ответила:

Я не знаю, что может произойти… США в последнее время обсуждают вывод своих войск из Европы… Очевидно, что этот выбор зависит не от меня, но лично я с ним не согласна.

Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Трамп обвинил Италию в том, что она отказалась помогать США в войне против Ирана, и сказал, что Мелони изменилась. Мелони парировала, что Италия всегда выполняла свои обязательства перед НАТО и остальным международным сообществом.

Я не считаю некоторые вещи, сказанные о нас, правильными. Италия всегда выполняла свои обязательства, всегда делала это в рамках НАТО, даже когда на карту не были поставлены наши прямые интересы, как в Афганистане, так и в Ираке.

Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

Кроме того, на фоне сокращения американского контингента в Европе Мелони призвала укрепить европейскую безопасность и увеличить «потенциал реагирования».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше