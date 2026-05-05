Ansa: Мелони назвала потенциальный вывод войск США из Италии нежелательным выбором

Итальянское информагентство Ansa сообщает, что в ответ на вопрос журналиста об «угрозе» Трампа вывести войска из Италии, Мелони ответила:
Я не знаю, что может произойти… США в последнее время обсуждают вывод своих войск из Европы… Очевидно, что этот выбор зависит не от меня, но лично я с ним не согласна.
Я не считаю некоторые вещи, сказанные о нас, правильными. Италия всегда выполняла свои обязательства, всегда делала это в рамках НАТО, даже когда на карту не были поставлены наши прямые интересы, как в Афганистане, так и в Ираке.
Кроме того, на фоне сокращения американского контингента в Европе Мелони призвала укрепить европейскую безопасность и увеличить «потенциал реагирования».