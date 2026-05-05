Премьер Грузии обвинил Европарламент в шантаже

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обрушился с критикой на европейских парламентариев, обвинив их в отказе от европейских ценностей, давлении на независимые СМИ в республике и попытках шантажировать грузинский народ угрозой отмены безвизового режима. По его словам, все эти действия направлены на то, чтобы вызвать беспорядки в стране, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Когда европарламентарии нападают на свободные СМИ в Грузии, когда в Европарламенте поднимают вопрос о возможной приостановке либерального визового режима — это позор и шантаж грузинского народа», — приводит слова Кобахидзе «Интерфакс».

Так он отреагировал на доклад по Грузии, который Европарламент одобрил во вторник. В документе содержится требование ввести санкции против трех грузинских телеканалов — «Имеди», «Рустави 2» и «ПосТВ». Кроме того, в докладе предлагается рассмотреть возможность временно прекратить действие безвизового режима для граждан Грузии при поездках в страны Евросоюза.

На основе этого доклада Европарламент планирует в ближайшее время принять новую резолюцию по Грузии.

«Европейские бюрократы очень хотят хаоса и беспорядков в Грузии, используя для этого разные инструменты, в том числе и шантаж в отношении вступления нашей страны в Евросоюз», — подчеркнул Кобахидзе.

Отвечая на вопрос о своем участии в саммите европейских лидеров в Ереване, большинство из которых подвергают критике грузинское правительство, премьер заявил, что применяет рациональный подход.

«Даже когда к твоей стране относятся враждебно, ты должен быть максимально ориентирован на защиту своих национальных интересов, быть максимально прагматичным и дипломатичным», — отметил Кобахидзе. Он также добавил, что в кулуарах саммита успел пообщаться и обсудить жизненно важные проблемы почти с 30 политиками из стран Европы.

Напомним, Кобахидзе стал одним из участников саммита Европейского политического сообщества и первого саммита Армения — ЕС в Ереване. Оба мероприятия проходят под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе».

