В Словакии рассказали об уловке для достижения оборонной цели НАТО

Словакия относит затраты на строительство двух больниц к категории оборонных расходов, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Об этом сообщил Financial Times депутат парламента Словакии, бывший постпред республики в НАТО Томаш Валашек.

Источник: AP 2024

Речь идет о больницах для гражданского населения, которые не предназначены для использования в военное время. По словам господина Валашека, проект медучреждений предполагает «некоторые секретные оборонные элементы», чтобы оправдать их включение в оборонный бюджет. При этом изначально эти больницы не входили в оборонные планы, и НАТО не запрашивало их строительство.

По правилам НАТО, страны могут включать в оборонный бюджет подобные объекты, только если обоснуют их военное назначение. Без этих двух больниц расходы Словакии на оборону в 2026 году составили бы 1,74% ВВП, рассказал Томаш Валашек.

Страны НАТО договорились выделять не менее 2% ВВП на оборонные нужды на саммите в Уэльсе в 2014 году. В 2025 году все участники альянса достигли или превысили этот порог. В прошлом году члены блока согласовали новый целевой показатель — 5% ВВП. В него входят не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и еще до 1,5% ВВП — на защиту критически важной инфраструктуры и другие цели. Этого уровня страны НАТО должны достичь к 2035 году.

