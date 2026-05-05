В Словакии рассказали об уловке для достижения оборонной цели НАТО

Страны НАТО договорились выделять не менее 2% ВВП на оборонные нужды на саммите в Уэльсе в 2014 году. В 2025 году все участники альянса достигли или превысили этот порог. В прошлом году члены блока согласовали новый целевой показатель — 5% ВВП. В него входят не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и еще до 1,5% ВВП — на защиту критически важной инфраструктуры и другие цели. Этого уровня страны НАТО должны достичь к 2035 году.