Политолог раскрыл, стоит ли ждать отставки Мерца

Свежие социологические данные рисуют мрачную картину для главы правительства ФРГ. Апрельский опрос зафиксировал, что деятельность Мерца одобряют лишь 22% граждан. При этом 74% немцев высказываются о работе канцлера резко отрицательно.
«Хотелось бы, чтобы он отставился, но думаю, что будет держаться, он цепкий. Видел картинку с немецкого телевидения, там ведущий говорит: “Как вы думаете, какой рейтинг у Мерца?” и сам же отвечает: “По всем опросам 0%”. И потом поясняет, что даже члены его семьи не ставят ему плюс в рейтингах», — отметил собеседник «Ленты.ру».
По словам Оленченко, механизм досрочных выборов в ФРГ запускается только при соблюдении строгих юридических процедур. Для этого либо президент должен распустить парламент, либо в бундестаге должны выразить вотум недоверия правящей коалиции.
Политолог подчеркнул, что сейчас правящая коалиция сохраняет большинство, и это позволяет ей игнорировать любые инициативы оппонентов. Кроме того, президент Германии поддерживает Фридриха Мерца, поэтому он продолжит оставаться на посту, несмотря на негатив со стороны рядовых немцев.
Ранее издание Politico обратило внимание на то, как канцлер Германии пытается сгладить напряженность с Вашингтоном: чтобы восстановить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, Мерц говорит то, что «нравится слышать президенту США».