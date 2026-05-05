Политолог раскрыл, стоит ли ждать отставки Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц вряд ли покинет свой пост добровольно, несмотря на катастрофически низкий уровень поддержки. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» озвучил политолог Владимир Оленченко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Свежие социологические данные рисуют мрачную картину для главы правительства ФРГ. Апрельский опрос зафиксировал, что деятельность Мерца одобряют лишь 22% граждан. При этом 74% немцев высказываются о работе канцлера резко отрицательно.

«Хотелось бы, чтобы он отставился, но думаю, что будет держаться, он цепкий. Видел картинку с немецкого телевидения, там ведущий говорит: “Как вы думаете, какой рейтинг у Мерца?” и сам же отвечает: “По всем опросам 0%”. И потом поясняет, что даже члены его семьи не ставят ему плюс в рейтингах», — отметил собеседник «Ленты.ру».

По словам Оленченко, механизм досрочных выборов в ФРГ запускается только при соблюдении строгих юридических процедур. Для этого либо президент должен распустить парламент, либо в бундестаге должны выразить вотум недоверия правящей коалиции.

Политолог подчеркнул, что сейчас правящая коалиция сохраняет большинство, и это позволяет ей игнорировать любые инициативы оппонентов. Кроме того, президент Германии поддерживает Фридриха Мерца, поэтому он продолжит оставаться на посту, несмотря на негатив со стороны рядовых немцев.

Ранее издание Politico обратило внимание на то, как канцлер Германии пытается сгладить напряженность с Вашингтоном: чтобы восстановить отношения с американским лидером Дональдом Трампом, Мерц говорит то, что «нравится слышать президенту США».

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше